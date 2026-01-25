IDC: Αύξηση πάνω από 8% στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών το 2025

Ποσοστό ύψους άνω του 8% άγγιξε η αύξηση της παγκόσμιας αγοράς υπολογιστών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC (International Data Corporation), αμερικανικής εταιρείας πληροφοριών αγοράς και δημιουργίας ζήτησης που επικεντρώνεται στον κλάδο της τεχνολογίας, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς έφθασε τις 76,4 εκατ.μονάδες.

Σε ετήσια βάση, η παγκόσμια αγορά PC αυξήθηκε 8,1% το 2025, φτάνοντας τα 284,7 εκατ. μονάδες, με την Lenovo να διατηρεί την κυριαρχία της με 70,8 εκατ. αποστολές και ανάπτυξη 14,5%.

Αναταραχή λόγω τσιπ μνήμης και Windows 10

Πάντως, αυτό στο οποίο δίνουν μεγάλη σημασία οι αναλυτές της IDC είναι η έλλειψη στα τσιπς μνήμης. Ακόμη, το τέλος της υποστήριξης των Windows 10 μέσα στο 2025 δημιουργεί ακόμη μια αναταραχή στην αγορά, καθώς τα συστήματα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν Windows 11 πρέπει να αλλάξουν.

Η έλλειψη τσιπς μνήμης δημιούργησε ένα επιπλέον πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι η εορταστική περίοδος, παραδοσιακά, ανεβάζει σημαντικά τη ζήτηση, στο τέλος του 2025 η έλλειψη αυτή οδήγησε αγοραστές και κατασκευαστές να εξασφαλίσουν αποθέματα ενόψει αναμενόμενων αυξήσεων τιμών το 2026.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της IDC, η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Η αγορά των υπολογιστών θα είναι διαφορετική σε 12 μήνες λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η κατάσταση με τη μνήμη.

Εκτός από την πίεση στις τιμές, που, ήδη, έχει αρχίσει να ανακοινώνεται από κάποιους κατασκευαστές είναι πολύ πιθανόν να παρατηρηθεί μείωση των προδιαγραφών μνήμης PC για τη διατήρηση των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την IDC «…οι ελλείψεις επηρεάζουν ολόκληρη τη βιομηχανία και αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τη δυναμική της αγοράς τα επόμενα δύο χρόνια». Οι μεγάλες και πιο γνωστές μάρκες καταναλωτικών ηλεκτρονικών βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσουν την κλίμακα και τις κατανομές μνήμης τους, κερδίζοντας μερίδια από μικρότερους και περιφερειακούς προμηθευτές. Ωστόσο, το μέγεθος της έλλειψης αυξάνει τον σημαντικό κίνδυνο ορισμένες μικρότερες μάρκες να μην επιβιώσουν.

Αναμενόμενη η αύξηση στις τιμές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μέση τιμή πώλησης αναμένεται να αυξηθεί το 2026, καθώς οι προμηθευτές δίνουν προτεραιότητα σε συστήματα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας για να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων, ιδίως της μνήμης.

Ενώ οι συνολικές αποστολές μονάδων ενδέχεται να υποχωρήσουν, η συνολική αξία της αγοράς προβλέπεται να αυξηθεί, καθώς προμηθευτές εξαρτημάτων, κατασκευαστές PC και διανομείς προσαρμόζουν τις τιμές για να εξασφαλίσουν έσοδα σε ένα νέο περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά τους κατακευαστές, η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση το 4ο τρίμηνο του 2025 με 19,3 εκατ. μονάδες και μερίδιο αγοράς 25,3%, σημειώνοντας άνοδο 14,4% σε ετήσια βάση.

Ακολούθησε η HP Inc με 15,4 εκατ. μονάδες (20,1% μερίδιο) και αύξηση 12,1%, ενώ η Dell Technologies κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη 18,2%, φτάνοντας τα 11,7 εκατ. μονάδα και 15,3% μερίδιο.

Η Apple παρέμεινε σταθερή με 7,1 εκατ. μονάδες, ενώ η ASUS συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 5,4 εκατ. αποστολές και ανάπτυξη 10,9%.