Bloomberg, Sky News, Reuters

Η αποστολή αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του βρίσκονται ήδη στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο τελικός τους προορισμός, εντείνοντας τις εικασίες για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», καθώς αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και άλλα μέσα κατευθύνονται προς την ευρύτερη περιοχή.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και δήλωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

‼️🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇮🇷 Unusual military activity detected



A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours.



Former President Trump commented:

🗣️ “We have a huge fleet heading this way…”



All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw — WAR (@warsurveillance) January 23, 2026

Μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων έχει θέσει το Ιράν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. «Ελπίζουμε ότι αυτή η στρατιωτική κινητοποίηση δεν προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση, όμως ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και όλα βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό», δήλωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, ανεξαρτήτως μορφής ή έκτασης, οποιοδήποτε πλήγμα θα θεωρηθεί αιτία γενικευμένης σύγκρουσης. «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε κάθε επίθεση - περιορισμένη, χειρουργική ή όπως αλλιώς την αποκαλέσουν - ως ολοκληρωτικό πόλεμο και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο», υπογράμμισε.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια «αρμάδα» αμερικανικών πλοίων κατευθύνεται προς την περιοχή, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. «Ένας μεγάλος στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη να σταματήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να μην προχωρήσει σε επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το είδος των αντιποίνων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Bloomberg: Αναζωπυρώνεται η απειλή Τραμπ προς το Ιράν

Την αποστολή των πολεμικών πλοίων επισημαίνει και το Bloomberg σε δημοσίευμά του. Όπως σημειώνει, το αεροπλανοφόρο Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke - USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr.- με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη F-35C.

Η συγκεκριμένη δύναμη θεωρείται ικανή να υποστηρίξει τόσο αποτρεπτικές αποστολές όσο και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται ενώ στο Ιράν έχουν προηγηθεί εκτεταμένες διαδηλώσεις, οι σοβαρότερες εδώ και δεκαετίες, που ξεκίνησαν από την οικονομική κρίση και εξελίχθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Η βίαιη καταστολή τους έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Ουάσινγκτον να αφήνει να εννοηθεί ότι διατηρεί «όλες τις επιλογές ανοιχτές», από την ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέχρι στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων προσφέρει στον Τραμπ αυξημένη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί άμεση επίθεση. Όπως επισημαίνεται, μπορεί να λειτουργεί τόσο ως προετοιμασία για ενδεχόμενα πλήγματα όσο και ως μέσο πίεσης με στόχο παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Ορισμένες δεξαμενές σκέψης ανεβάζουν σημαντικά την πιθανότητα αμερικανικής ή ισραηλινής στρατιωτικής δράσης τους επόμενους μήνες, εκτιμώντας ότι οι διπλωματικές διεξόδους στενεύουν.

🚨🇺🇸🇮🇷 BREAKING: JD Vance on the US buildup in the Middle East



We just want to make sure that we have options. We have a lot of forces in the region.



If, God forbid, the Iranians did something very stupid, that we had the resources necessary to respond, Vance said. pic.twitter.com/62PxWB8ZnO — Defence Index (@Defence_Index) January 23, 2026

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί υπαρξιακή απειλή και θα αντιμετωπιστεί «χωρίς περιορισμούς». Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι διαθέτει την ικανότητα να πλήξει αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στην περιοχή, αυξάνοντας τους κινδύνους μιας γενικευμένης σύγκρουσης.

Παρά τις απειλές, παραμένει ασαφές αν η Ουάσινγκτον επιδιώκει πραγματικά μια στρατιωτική αναμέτρηση ή αν χρησιμοποιεί την επίδειξη ισχύος για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή του Abraham Lincoln λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, σε μια περιοχή όπου μια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Οι ΗΠΑ έχουν κατά το παρελθόν ενισχύσει επανειλημμένα τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή σε περιόδους αυξημένης έντασης, συχνά υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές κινήσεις.

Ωστόσο, πέρυσι είχε προηγηθεί σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση είχε καταγραφεί και στην Καραϊβική λίγο πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας.

Η νέα αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου: Τι λέει για το Ιράν

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα εθνική αμυντική στρατηγική, στην οποία προειδοποιεί ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι, παρά τα πρόσφατα πλήγματα, παραμένει αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις.

Στο έγγραφο γίνεται προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει ξανά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι για το οποίο οι ηγέτες της έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ιράν έχει «βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών» και επιμένει στη δέσμευσή του να πλήξει τον στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Το έγγραφο σημειώνει: «Παρόλο που το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές αποτυχίες τους τελευταίους μήνες, φαίνεται αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις».

Προσθέτει ότι «οι ηγέτες του Ιράν έχουν επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσπαθήσουν ξανά να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, μεταξύ άλλων αρνούμενοι να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Στη συνέχεια, το έγγραφο υπογραμμίζει: «Ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών, ότι παραμένει αποφασισμένο να καταστρέψει τον στενό μας σύμμαχο, το Ισραήλ, και ότι το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του υποκινούν συστηματικά περιφερειακές κρίσεις που όχι μόνο απειλούν τη ζωή των Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή, αλλά και εμποδίζουν την ίδια την περιοχή να επιδιώξει το είδος του ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος που τόσοι πολλοί από τους ηγέτες και τους λαούς της επιθυμούν σαφώς».