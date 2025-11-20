Ηλεκτροκίνηση

Η Xiaomi αναμένει πλέον να παραδώσει περισσότερα από 400.000 αυτοκίνητα φέτος, δείχνοντας επιταχυνόμενη δυναμική από μια επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων που έχει γίνει κερδοφόρα πολύ πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές της, ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη.

H εταιρεία ανακοίνωσε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ότι αναμένεται να επιτύχει τον αρχικό στόχο της παράδοσης 350.000 μονάδων έως αυτή την εβδομάδα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Λέι Τζούν να μοιράζεται στον αναθεωρημένο στόχο και να γιορτάζει την παραγωγή του 500.000ου αυτοκινήτου της Xiaomi την Πέμπτη.

Η Xiaomi, με έδρα το Πεκίνο, έχει ξεπεράσει σταθερά τις προσδοκίες με την είσοδό της στην κατασκευή αυτοκινήτων, ξεκινώντας από την πρώτη της πώληση στις αρχές του περασμένου έτους και καταλήγοντας στην επίτευξη κερδών από την επιχείρηση κατά το τελευταίο τρίμηνο. Το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνητής νοημοσύνης σημείωσε κέρδη 700 εκατομμυρίων γουάν (98 εκατομμύρια δολάρια), επιτυγχάνοντας ισοσκελισμό περίπου 19 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου ηλεκτρικού σεντάν SU7 πέρυσι.

Η ταχεία αύξηση της παραγωγής και η γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες σε μια περίοδο που η Xiaomi αντιμετωπίζει αντιξοότητες τόσο στον τομέα των smartphone όσο και στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης θα αυξήσει το κόστος και για τις δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Xiaomi, ενώ η σταδιακή κατάργηση της κινεζικής φορολογικής ελάφρυνσης για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων πιθανότατα θα μειώσει τη ζήτηση. Οι αβεβαιότητες έχουν εξαλείψει μεγάλο μέρος των κερδών της Xiaomi στην τιμή της μετοχής της φέτος, καθιστώντας την την κινεζική τεχνολογική μετοχή με την χειρότερη απόδοση.

Ωστόσο, ο Λέι έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Xiaomi θα επιταχύνει την παραγωγή και θα μειώσει τους χρόνους αναμονής για τους πελάτες, ενώ θα επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη για να δημιουργήσει νέες λειτουργίες, όπως πιο έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη για το σύστημα υποβοήθησης του οδηγού, σύμφωνα με τον επικεφαλής τεχνολογίας.