Techcrunch

Η νεοφυής εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, απέλυσε 500 εργαζόμενους το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα που αποκαλύφθηκαν από το Business Insider.

Σύμφωνα με τα email, ανακοινώθηκε μια άμεση "στρατηγική στροφή", με την εταιρεία να αποφασίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη και την προτεραιοποίηση των εξειδικευμένων εκπαιδευτών AI, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη χρήση των γενικών ρόλων εκπαιδευτών AI.

«Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής κατεύθυνσης, δεν χρειαζόμαστε πλέον τους περισσότερους γενικούς εκπαιδευτές AI, και η απασχόλησή σας στην xAI θα λήξει», ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα με το Business Insider, οι περικοπές αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο της ομάδας των 1.500 ατόμων που εργάζονται στον σχολιασμό δεδομένων - μια διαδικασία κατά την οποία ετοιμάζονται και επισημαίνονται δεδομένα για την εκπαίδευση του chatbot Grok της xAI.

Όταν ζητήθηκε επιβεβαίωση από την εταιρεία, η xAI παρέπεμψε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X (το πρώην Twitter, ιδιοκτησίας Μασκ), όπου αναφέρει:

«Θα ενισχύσουμε άμεσα την ομάδα των εξειδικευμένων εκπαιδευτών AI κατά 10 φορές».

Η εταιρεία πρόσθεσε:

«Προσλαμβάνουμε σε τομείς όπως τα STEM (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), τα χρηματοοικονομικά, η ιατρική, η ασφάλεια και πολλοί ακόμη».