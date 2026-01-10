Techcrunch

Η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μασκ περιόρισε τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων AI του Grok μόνο για συνδρομητές στην X, μετά από έντονες επικρίσεις σε όλο τον κόσμο, επειδή επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες και γυμνές εικόνες γυναικών και παιδιών.

Σε απαντήσεις προς χρήστες την Παρασκευή, το Grok δήλωσε ότι μόνο οι συνδρομητές στην X θα μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται εικόνες στην πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την εφαρμογή Grok, η οποία, κατά τον χρόνο δημοσίευσης, επέτρεπε σε οποιονδήποτε να δημιουργεί εικόνες χωρίς συνδρομή.

Αρχικά διαθέσιμη σε οποιονδήποτε με ημερήσια όρια, η δυνατότητα δημιουργίας εικόνων του Grok επέτρεπε στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες οποιουδήποτε και να ζητούν να τις επεξεργαστεί ή να δημιουργήσει μια σεξουαλικοποιημένη ή γυμνή εκδοχή. Το αποτέλεσμα ήταν μια πραγματική πλημμύρα μη συναινετικών σεξουαλικοποιημένων εικόνων παιδιών, ηθοποιών, μοντέλων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων, προκαλώντας την οργή πολλών χωρών.

Η X και ο Μασκ έχουν δημόσια καταδικάσει τη χρήση του εργαλείου για τη δημιουργία τέτοιων εικόνων, δηλώνοντας ότι η εταιρεία θα τηρεί τις πολιτικές της κατά της ανάρτησης παράνομου περιεχομένου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το Grok για να φτιάξει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες σαν να ανέβαζε παράνομο περιεχόμενο», έγραψε ο Μασκ την προηγούμενη εβδομάδα στο Twitter.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν δημόσια καταδικάσει την X και το Grok για την επιτρεπόμενη χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Η Ε.Ε. την Πέμπτη ζήτησε από την xAI να διατηρήσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το chatbot, ενώ το υπουργείο επικοινωνιών της Ινδίας την προηγούμενη εβδομάδα διέταξε την X να κάνει άμεσες αλλαγές ώστε να σταματήσει η κακή χρήση της δυνατότητας δημιουργίας εικόνων, αλλιώς θα κινδύνευε να χάσει τις προστασίες ασφαλούς λειτουργίας στη χώρα. Ο ρυθμιστής επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε επίσης ότι έχει έρθει σε επαφή με την xAI σχετικά με το ζήτημα.