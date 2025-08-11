Ο διαχειριστής της Wikipedia έχασε τη Δευτέρα μια νομική διαμάχη σχετικά με τμήματα του βρετανικού νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος θέτει αυστηρές νέες απαιτήσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά έχει επικριθεί για τον κίνδυνο περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Η Wikimedia Foundation άσκησε νομική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά των κανονισμών που θεσπίστηκαν βάσει του νόμου, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, θα μπορούσαν να επιβάλουν τις πιο αυστηρές υποχρεώσεις στη Wikipedia και να την υποχρεώσουν να μειώσει δραστικά τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι, εάν υποβληθεί στις λεγόμενες υποχρεώσεις της Κατηγορίας 1 – οι οποίες θα απαιτούν την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και των συντελεστών της Wikipedia – θα χρειαστεί να μειώσει δραστικά τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο.

Ο δικαστής Τζέρεμι Τζόνσον απέρριψε την υπόθεση τη Δευτέρα, αλλά δήλωσε ότι το Wikimedia Foundatio θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω προσφυγή εάν η ρυθμιστική αρχή (Ofcom) καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Wikipedia είναι υπηρεσία Κατηγορίας 1».

Ο νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο επικρίθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ, που υποστήριξε ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο νόμο.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου και οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν διαμαρτυρηθεί ότι οι κανόνες του έχουν εφαρμοστεί με υπερβολικά ευρεία ερμηνεία, με αποτέλεσμα την λογοκρισία νόμιμου περιεχομένου.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νόμος έχει σχεδιαστεί για την προστασία των παιδιών και την κατάργηση παράνομου περιεχομένου, ενώ ο υπουργός Τεχνολογίας, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι όσοι επιθυμούν την κατάργησή του «βρίσκονται στο πλευρό των αρπακτικών».