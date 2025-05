Η Vercel παρουσίασε νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικά σχεδιασμένο για ανάπτυξη ιστοσελίδων

Η Vercel, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης V0, παρουσίασε ένα νέο μοντέλο AI ειδικά βελτιστοποιημένο για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Το μοντέλο, με την ονομασία «v0-1.0-md», είναι πλέον διαθέσιμο μέσω API και έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές τόσο front-end όσο και full-stack, σύμφωνα με την ομάδα της εταιρείας, σύμφωνα με το Techcrunch

Οι χρήστες μπορούν να το ενεργοποιήσουν με απλά κείμενα ή εικόνες, ενώ προς το παρόν διατίθεται σε beta έκδοση. Η πρόσβαση προϋποθέτει συνδρομή στο πρόγραμμα V0 Premium (20 δολάρια τον μήνα) ή στο Team plan (30 δολάρια ανά χρήστη το μήνα), με επιπλέον κόστος βάσει χρήσης.

We're releasing v0's AI model:



• Specialized web-dev knowledge

• OpenAI-compatible API

• Use in Cursor, Codex, or your own app



Now in beta in the API, AI SDK, or AI Playground.