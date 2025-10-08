Η Tesla παρουσίασε το φθηνότερο μοντέλο του Model Y

Η Tesla παρουσίασε την Τρίτη μια πιο προσιτή έκδοση του best-seller SUV Model Y, με τιμή εκκίνησης τα 39.990 δολάρια, καθώς επιδιώκει να αντιστρέψει την πτώση των πωλήσεων και τη μείωση του μεριδίου αγοράς εν μέσω του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ έχει υποσχεθεί εδώ και χρόνια οχήματα για τη μαζική αγορά, αν και πέρυσι ακύρωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός εντελώς νέου ηλεκτρικού οχήματος αξίας 25.000 δολαρίων.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Μασκ δήλωσε ότι το όχημα θα κοστίζει κάτω από το «βασικό όριο» των 30.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών εκπτώσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7.500 δολάρια στο τέλος του περασμένου μήνα, όταν έληξε η έκπτωση. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση των τριμηνιαίων πωλήσεων σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά οι προσδοκίες είναι ότι θα επιβραδυνθούν για το υπόλοιπο του έτους, εκτός αν το προσιτό αυτοκίνητο έρθει να σώσει την κατάσταση.

«Η επιθυμία για αγορά του αυτοκινήτου είναι πολύ μεγάλη. (Απλά) οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετά χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό για να το αγοράσουν», δήλωσε ο Μασκ τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Tesla. «Έτσι, όσο πιο προσιτό μπορούμε να κάνουμε το αυτοκίνητο, τόσο το καλύτερο».

Η Tesla δημοσίευσε δύο βίντεο στο X το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Το ένα βίντεο δείχνει φώτα που λάμπουν στο σκοτάδι και το άλλο δείχνει κάτι που μοιάζει με τροχό που γυρίζει για λίγα δευτερόλεπτα, ακολουθούμενο από «10/7» — την αμερικανική μορφή για την ημερομηνία 7 Οκτωβρίου.