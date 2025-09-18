Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τα προβλήματα υγείας των ανθρώπων για περισσότερο από μια δεκαετία στο μέλλον, λένε οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με το BBC, η τεχνολογία έχει μάθει να εντοπίζει μοτίβα στα ιατρικά αρχεία των ανθρώπων ώστε να υπολογίζει τον κίνδυνο για περισσότερες από 1.000 ασθένειες.

Οι ερευνητές λένε ότι είναι σαν «μια πρόγνωση καιρού που προβλέπει πιθανότητα 70% βροχής – αλλά για την ανθρώπινη υγεία».

Το όραμά τους είναι να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης για να εντοπίζει ασθενείς υψηλού κινδύνου ώστε να προλαμβάνονται οι ασθένειες και να βοηθά τα νοσοκομεία να κατανοούν τη ζήτηση στην περιοχή τους, χρόνια νωρίτερα.

Το μοντέλο – που ονομάζεται Delphi-2M – χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία με γνωστά chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύονται να κατανοούν μοτίβα στη γλώσσα ώστε να μπορούν να προβλέπουν τη σειρά των λέξεων σε μια πρόταση.

Το Delphi-2M έχει εκπαιδευτεί να βρίσκει μοτίβα σε ανώνυμα ιατρικά αρχεία ώστε να μπορεί να προβλέπει τι ακολουθεί και πότε.

Δεν προβλέπει ακριβείς ημερομηνίες, όπως μια καρδιακή προσβολή την 1η Οκτωβρίου, αλλά εκτιμά την πιθανότητα 1.231 ασθενειών.

Το μοντέλο αναπτύχθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας ανώνυμα βρετανικά δεδομένα – συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών εισαγωγών, ιατρικών αρχείων γενικών ιατρών και συνηθειών ζωής όπως το κάπνισμα – που συλλέχθηκαν από περισσότερους από 400.000 ανθρώπους ως μέρος του ερευνητικού προγράμματος UK Biobank.

Στη συνέχεια το μοντέλο δοκιμάστηκε για να δει αν οι προβλέψεις του ευσταθούσαν χρησιμοποιώντας δεδομένα από άλλους συμμετέχοντες του Biobank και έπειτα με 1,9 εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ανθρώπων στη Δανία.

Το μοντέλο είναι καλύτερο στην πρόβλεψη ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιακές προσβολές και η σήψη που έχουν ξεκάθαρη εξέλιξη, παρά πιο τυχαία γεγονότα όπως οι λοιμώξεις.

Το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι έτοιμο για κλινική χρήση, αλλά το σχέδιο είναι να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο, ώστε να εντοπίζει ασθενείς υψηλού κινδύνου όσο υπάρχει ακόμα η ευκαιρία για έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη της ασθένειας.