Η Τεχνητή Νοημοσύνη «κόβει» θέσεις εργασίας στη Βρετανία

Σύμφωνα με αναρίθμητα άρθρα και αναλύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή το γνωστό σε πολλούς ΑΙ και λειτουργίες αυτού όπως το ChatGPT, αναλαμβάνουν δουλειές που κάποτε απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία, σύμφωνα με την Deutsche Welle η οποία και αναφέρει πως το πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αριθμούς και ποσοστά.

Συγκεκριμένα, οι αγγελίες για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου στη χώρα έχουν μειωθεί κατά 2/3 από το 2022, τη χρονιά που το ChatGPT εισήλθε στη νέα επαγγελματική πραγματικότητα.

Οι ηλικιακές ομάδες και οι κλάδοι που απειλούνται

Σύμφωνα με τους Financial Times και όσα είπε ο Ντάριο Άμοντεϊ, διευθύνων σύμβουλος της AI εταιρείας Anthropic, οι μισές δουλειές σε «διοικητικές, γραμματειακές και τεχνολογικές θέσεις εργασίας, για τους ανθρώπους κάτω των 30 ετών, μπορεί να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια».

Αυτή η εκτίμηση δεν μοιάζει καθόλου παράλογη. Από τις αρχές του έτους, έρευνα της Boston Consulting Group, έδειξε ότι το 51% των επικεφαλής των βρετανικών εταιρειών θέλουν να επενδύσουν τα χρήματα που προορίζονταν για την ανάπτυξη του προσωπικού στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, τον Μάιο αυτού του έτους, υπήρχαν σχεδόν 215,000 αγγελίες για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου, αριθμός μικρότερος κατά 32% σε σχέση με μόλις πριν τρία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας Adzuna.

Οι ειδικότητες υπό μεγαλύτερη απειλή, σχετίζονται με τη γραμματειακή υποστήριξη, τη συμβουλευτική, τις απλές τραπεζικές εργασίες όπως η χορήγηση δανείων αλλά και την ανάπτυξη λογισμικών.

Και ο δημόσιος τομέας υπό απειλή

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που συντάχθηκε από το τμήμα Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (DSIT), και αποκτήθηκε μετά από αίτημα της Politico, το υπουργείο οικονομικών έχει στόχο να μειώσει τα κόστη των δημοσίων υπαλλήλων κατά 15% μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, με 10.000 περικοπές σε θέσεις εργασίας να περιλαμβάνονται σε αυτό το πλάνο.

Σύμφωνα με όσα υπολογίζονται, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να αποφέρει 45 δισεκατομμύρια λίρες λόγω αύξησης της παραγωγικότητας.

Οι πιο αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας λόγω του ΑΙ αλλά αυτομάτως να δημιουργηθούν νέες ανάγκες που θα ισορροπήσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, η ανεργία στη χώρα έχει βρεθεί σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική υπηρεσία (ONS) στο 4,7%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων ετών.