Ο παγκόσμιος αγώνας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο τροφοδοτεί μια νέα γενιά τεχνολογιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act) επιβάλλει στις εταιρείες τεχνολογίας καθήκον φροντίδας ώστε να προστατεύουν τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο, ρητορική μίσους, διαδικτυακό εκφοβισμό, απάτες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι παραβάσεις μπορεί να κοστίσουν έως και το 10% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες προωθούνται και στις ΗΠΑ, με το νομοσχέδιο Kids Online Safety Act να καθιστά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για την αποτροπή βλάβης σε ανηλίκους. Ήδη, ιστότοποι όπως το Pornhub αποκλείουν την πρόσβαση σε όσους δεν περνούν έλεγχο ηλικίας, ενώ Spotify, Reddit και X έχουν εφαρμόσει συστήματα επαλήθευσης. Οι ρυθμίσεις αυτές, αν και κρίνονται απαραίτητες, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις για πιθανές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία Yoti έχει αναπτύξει τεχνολογία που εκτιμά την ηλικία μέσω ανάλυσης προσώπου, με ακρίβεια δύο ετών για χρήστες 13-24 ετών. Ο Πιτ Κένιον, εταίρος στη νομική εταιρεία Cripps, τονίζει πως έχει ανοίξει μια νέα αγορά γύρω από την παιδική ασφάλεια, με παρόχους να ανταγωνίζονται για την εμπιστοσύνη γονιών και κρατών. Παράλληλα, η Ράνι Γκοβέντερ από την βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση NSPCC υπογραμμίζει ότι «η τεχνολογία υπάρχει ήδη» για ασφαλή επαλήθευση χωρίς να θίγεται η ιδιωτικότητα.

Η προστασία δεν περιορίζεται στο λογισμικό. Η φινλανδική HMD Global παρουσίασε το Fusion X1, ένα «έξυπνο» κινητό που αξιοποιεί τεχνολογία της SafeToNet για να αποτρέπει την καταγραφή ή αποστολή γυμνών εικόνων από παιδιά. Ο Τζέιμς Ρόμπινσον, αντιπρόεδρος της HMD, σημείωσε ότι το έργο ξεκίνησε πριν τη θέσπιση του νόμου, αλλά πλέον αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα.

Σύμφωνα με την Γκοβέντερ, οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google και η Meta θα πρέπει πλέον να κάνουν την παιδική ασφάλεια κορυφαία προτεραιότητα. Όπως τονίζει, «η εποχή της αδιαφορίας τελείωσε».