Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο των κρατήσεων ταξιδιών, και η Bernstein Research αναφέρει ότι αυτή η μεταβολή θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων, με τις Booking Holdings, Airbnb και Expedia να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης.

Το ChatGPT φιλοξενεί πλέον εφαρμογές κρατήσεων μέσα στην πλατφόρμα του από τις Booking, Expedia και Tripadvisor, ενώ η Airbnb σχεδιάζει να διαθέσει τη δική της αναζήτηση με φυσική γλώσσα έως το 2026.

Η Bernstein περιέγραψε τρία πιθανά αποτελέσματα για τον κλάδο. Το πρώτο, που ονομάζεται «κάθετα εξειδικευμένα πρακτορεία ενισχυμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη», προβλέπει ότι οι παραδοσιακές πλατφόρμες θα ενσωματώσουν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης όπως φίλτρα φυσικής γλώσσας και εξατομικευμένες προτάσεις.

Το δεύτερο σενάριο, «οι πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης ως κυρίαρχοι φύλακες της διαδικτυακής κυκλοφορίας», βλέπει τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT ή το Google Gemini να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των αναζητήσεων για ταξίδια και να κατευθύνουν την επισκεψιμότητα προς προτιμώμενους συνεργάτες πρακτορείων υπό αποκλειστικές συμφωνίες.

Το τρίτο και πιο πιθανό μακροπρόθεσμο σενάριο, σύμφωνα με τη Bernstein, είναι αυτό στο οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως ένας συγκεντρωτής.

Σε αυτό το μοντέλο, η Τεχνητή Νοημοσύνη αντλεί σε πραγματικό χρόνο τιμές και διαθεσιμότητα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων (OTAs), των αλυσίδων ξενοδοχείων, των μηχανών μετα-αναζήτησης και των παγκόσμιων συστημάτων διανομής.

Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αυξήσει τη διαδικτυακή διείσδυση στο 80%, καλύπτοντας εν μέρει τις απώλειες μεριδίου αγοράς, αλλά ασκώντας πίεση στις προμήθειες, καθώς η διαφάνεια των τιμών θα βελτιώνεται.

Τα δεδομένα της Bernstein δείχνουν ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στον προγραμματισμό ταξιδιών είναι ήδη εκτεταμένη — περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες βασίζονται πλέον σε εργαλεία ΤΝ για έμπνευση, αν και οι περισσότεροι εξακολουθούν να ολοκληρώνουν τις κρατήσεις τους μέσω καθιερωμένων πλατφορμών.