Η Stellantis θέλει να φέρει τα αυτόνομα φορτηγά στην Ευρώπη

Η Stellantis σχεδιάζει να συνεργαστεί με την κινεζική εταιρεία ρομποταξί Pony AI In για να ξεκινήσει τη δοκιμή αυτόνομων φορτηγών στο Λουξεμβούργο τους επόμενους μήνες.

Αν και η αρχική συμφωνία αφορά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, θέτει τις βάσεις για πιθανές υπηρεσίες ρομποταξί για επιβάτες, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Παρασκευή.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Pony AI με μια μεγάλη δυτική αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι δοκιμές θα βασιστούν στο μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό Peugeot e-Traveller, αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και των δύο εταιρειών για να δοκιμάσουν τα λεγόμενα αυτόνομα συστήματα επιπέδου 4. Το επίπεδο 4 επιτρέπει στους οδηγούς να αναλαμβάνουν το τιμόνι μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Η Pony AI ανταγωνίζεται μια σειρά από κινεζικούς φορείς εκμετάλλευσης ρομποταξί, όπως η WeRide και η Apollo Go της Baidu , οι οποίοι επεκτείνονται ραγδαία στις διεθνείς αγορές. Τον Σεπτέμβριο, η Pony AI και η WeRide συνεργάστηκαν με τοπικές εταιρείες στη Σιγκαπούρη για να προσφέρουν αυτόνομα οχήματα στους καταναλωτές.

Η Waymo και η Apollo Go της Baidu έχουν σχέδια να ξεκινήσουν υπηρεσίες ρομποταξί στο Λονδίνο, ενώ η Uber Technologies και η κινεζική Momenta σχεδιάζουν δοκιμές στο Μόναχο.