Η Spotify πιέζει την ΕΕ να εφαρμόσει τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές - Βάζει στο στόχαστρο την Apple

Η Spotify προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι χρήστες δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν την τελευταία έκδοση της εφαρμογής της, εκτός αν ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές της ΕΕ εφαρμοστεί πιο αυστηρά απέναντι στην Apple.

Σημειώνεται ότι η Apple άλλαξε πρόσφατα τους κανόνες του App Store, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα τεράστια πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση των κανόνων της περί δίκαιου ανταγωνισμού στον ψηφιακό χώρο, αναφέρει το Politico.

Ωστόσο, η Spotify ισχυρίζεται ότι αυτές οι αλλαγές την εμποδίζουν να μοιράζεται σημαντικές πληροφορίες για τις τιμές με τους χρήστες, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου μια απόφαση που εκδόθηκε τον Μάιο από ομοσπονδιακό δικαστή επέτρεψε στην εταιρεία να λανσάρει μια έκδοση της εφαρμογής που κοινοποιεί ελεύθερα πληροφορίες σχετικά με τιμές και προσφορές.

«Η λειτουργία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την πώληση προϊόντων όπως τα ηχητικά βιβλία», αναφέρει η εταιρεία.

Η υπηρεσία έχει «αγκαλιαστεί με ενθουσιασμό» από τους χρήστες στις ΗΠΑ, ανέφερε η Άβερι Γκάρντινερ, παγκόσμια διευθύντρια ανταγωνιστικής πολιτικής της Spotify.

Η ίδια εξήγησε ότι η Spotify δεν μπορεί να ενημερώνει άμεσα τους Ευρωπαίους χρήστες της για τον τρόπο αγοράς προϊόντων όπως τα ηχητικά βιβλία, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης της με την Apple.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα», δήλωσε. «Δυστυχώς, για την Ευρώπη δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά την πρόταση της Apple για τη μεταρρύθμιση των πρακτικών του App Store, η οποία ήρθε ως άμεση απάντηση στον νόμο για τις ψηφιακές αγορές.

Εάν η Επιτροπή κρίνει τις αλλαγές ανεπαρκείς, η Apple θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικά πρόστιμα, επιπλέον του προστίμου ύψους 500 εκατ. ευρώ που της επιβλήθηκε τον Απρίλιο.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι ο κανονισμός επιτρέπει επί του παρόντος στους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους χρήστες για καλύτερες τιμές και ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ζητά την άποψη των ενδιαφερόμενων τρίτων μερών σχετικά με την προτεινόμενη λύση συμμόρφωσης της Apple.

Εκπρόσωπος της Apple δήλωσε ότι η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Spotify στην ΕΕ ήδη κοινοποιεί προσφορές.