Η SpaceX φέρεται να σχεδιάζει IPO το 2026 με στόχο αποτίμησης 1,5 τρισ. δολαρίων

Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στα μέσα έως τέλη του 2026 και επιδιώκει να συγκεντρώσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Bloomberg News που επικαλείται πολλαπλές ανώνυμες πηγές.

Αυτό θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών, ξεπερνώντας τη δημόσια εγγραφή της Saudi Aramco το 2019, η οποία απέφερε 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα αποτελούσε επίσης μια μικρή ανατροπή για την SpaceX, η οποία προηγουμένως σκεφτόταν να αποσχίσει το τμήμα Starlink για μια IPO, διατηρώντας παράλληλα την κύρια εταιρεία ιδιωτική.

Το δημοσίευμα του Bloomberg έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η εφημερίδα The Information ανέφερε για πρώτη φορά ότι η διαστημική εταιρεία του Elon Musk στόχευε σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στα τέλη του 2026.

Η Wall Street Journal δημοσίευσε επίσης πρόσφατα ότι η SpaceX προχωρούσε σε ακόμη μια δευτερογενή πώληση μετοχών για τους υπαλλήλους της, η οποία προσδιόριζε την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας σε περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι η SpaceX έχει «επιβεβαιώσει» αυτήν την πώληση μετοχών τις τελευταίες ημέρες και ότι η αποτίμηση ξεπερνά τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους υπαλλήλους να έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς 420 δολάρια ανά μετοχή.