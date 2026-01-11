Η SpaceX έλαβε έγκριση από την FCC για την εκτόξευση 7.500 επιπλέον δορυφόρων Starlink

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ανακοίνωσε ότι έχει δώσει στην SpaceX έγκριση για την εκτόξευση άλλων 7.500 δορυφόρων Starlink δεύτερης γενιάς, για ένα σύνολο 15.000 δορυφόρων παγκοσμίως.

Πέρα από το να επιτρέπει απλώς στην SpaceX να εκτοξεύσει περισσότερους δορυφόρους και να επεκτείνει την κάλυψη του υψηλής ταχύτητας διαδικτύου, η FCC αναφέρει ότι η απόφασή της σημαίνει επίσης ότι οι δορυφόροι Starlink μπορούν να λειτουργούν σε πέντε συχνότητες και να παρέχουν απευθείας σύνδεση με κινητά τηλέφωνα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με συμπληρωματική κάλυψη στις Η.Π.Α.

Το Reuters αναφέρει ότι η SpaceX είχε ζητήσει έγκριση για επιπλέον 15.000 δορυφόρους, αλλά η FCC δήλωσε ότι θα «αναβάλει την έγκριση των υπόλοιπων 14.988 προτεινόμενων δορυφόρων Gen2 Starlink».

Η SpaceX πρέπει να εκτοξεύσει το 50% των εγκεκριμένων δορυφόρων Starlink έως την 1η Δεκεμβρίου 2028 και το υπόλοιπο 50% έως τον Δεκέμβριο του 2031, σύμφωνα με την FCC.