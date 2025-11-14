Η Samsung Electronics διοργάνωσε το Silicon Valley Future Wireless Summit 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. διοργάνωσε το Silicon Valley Future Wireless Summit 2025 στο Mountain View της Καλιφόρνια, με κεντρικό θέμα «Ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες με δίκτυα με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 100 εξέχοντες εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων στελέχη μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατασκευαστών, κυβερνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Μετά την επίσημη έναρξη των συζητήσεων για την τυποποίηση του 6G από την 3rd Generation Partnership Project (3GPP) τον Ιούνιο, η βιομηχανία έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς που ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στα 6G δίκτυα. Η Samsung παρουσίασε την ηγετική της θέση στην τεχνολογία επικοινωνιών του μέλλοντος, αποκαλύπτοντας επιτεύγματα σε AI-native τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πραγματικά συστήματα.

«Εστιάζουμε στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα επικοινωνιών ώστε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήσης και την αποδοτικότητα λειτουργίας των δικτύων», δήλωσε ο JinGuk Jeong, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του Advanced Communications Research Center της Samsung Research. «Μέσα από το Silicon Valley Future Wireless Summit, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνιών επόμενης γενιάς».

Καινοτομία στις ασύρματες επικοινωνίες με τεχνητή νοημοσύνη: Πλήρης επικύρωση της τεχνολογίας AI-RAN

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες από ειδικούς του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, ακολουθούμενες από τρεις κεντρικές ενότητες: «New AI-Driven Services», «AI Radio Innovation» και «AI Network Innovation», καθώς και παρουσιάσεις τεχνολογίας. Κάθε ενότητα περιλάμβανε θεματική παρουσίαση, αλλά και συζητήσεις πάνελ που επέτρεψαν ζωντανές ανταλλαγές απόψεων, Q&A και ενεργό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η ενότητα «New AI-Driven Services» εστίασε σε νέες υπηρεσίες ασύρματων δικτύων που καθίστανται δυνατές χάρη στην τεχνολογία AI. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρείας συμφωνίας του κλάδου σχετικά με το δυναμικό εφαρμογών όπως AR∙XR και Ενοποιημένη Αίσθηση και Επικοινωνία (Integrated Sensing and Communication - ISAC).

Η ενότητα «AI Radio Innovation» ανέλυσε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία AI-RAN και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ασύρματων δικτύων μέσω AI. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έντονες συζητήσεις για τον ρόλο της AI-RAN ως βασικής τεχνολογίας για τις επικοινωνίες 6G.

Στην ενότητα «AI Network Innovation», οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εις βάθος αναλύσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών AI-native, από τα ασύρματα δίκτυα έως τα ενσύρματα και τους servers. Παρουσιάστηκε πώς η AI θα αξιοποιηθεί στην αυτοματοποίηση δικτύων, τη βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων και την προληπτική συντήρηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας λειτουργίας των δικτύων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συνεδρία επίδειξης τεχνολογίας, όπου παρουσιάστηκε η τεχνολογία AI-RAN που έχει αναπτυχθεί από κοινού από τη Samsung και συνεργάτες της. Το κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των δοκιμών επικύρωσης που έδειξαν πως ο επικοινωνιακός εξοπλισμός σταθμού βάσης με AI-RAN μπορεί αυτόνομα να λαμβάνει αποφάσεις και να πραγματοποιεί ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας δικτύου.

Πρωταγωνιστική συμβολή στην ανάπτυξη AI-native τεχνολογιών επικοινωνίας επόμενης γενιάς μέσα από παγκόσμιες συνεργασίες

Η Samsung επεκτείνει τη συνεργασία της στον τομέα του 6G και της AI-native τεχνολογίας επικοινωνιών με διεθνείς συνεργάτες, όπως τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ερευνητικά ιδρύματα και consortia.

Φέτος, η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με εγχώριους παρόχους στην Κορέα, όπως η KT, καθώς και με διεθνείς εταιρείες και ερευνητικά κέντρα όπως η SoftBank και η KDDI Research, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μελλοντικών επικοινωνιών. Συμμετέχει επίσης στο Verizon 6G Innovation Forum, μία παγκόσμια κοινοπραξία που ηγείται της ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης των τεχνολογιών 6G.

Στο μέλλον, η Samsung σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με παγκόσμιους εταίρους και να συνεχίσει την έρευνα στη σύγκλιση του AI με την τεχνολογία επικοινωνιών, εδραιώνοντας την ηγεσία της στον τομέα των επικοινωνιών επόμενης γενιάς.