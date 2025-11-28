Η Ρωσία απειλεί με πλήρη απαγόρευση του WhatsApp

Η ρωσική κρατική υπηρεσία εποπτείας επικοινωνιών Roskomnadzor δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζει να περιορίζει την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και θα την μπλοκάρει πλήρως αν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις στο WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms, και στο Telegram, κατηγορώντας τις ξένες πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Την Παρασκευή, η υπηρεσία Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου το WhatsApp ότι δεν συμμορφώνεται με τις ρωσικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Αν η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων συνεχίσει να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλειστεί πλήρως», μετέφερε το πρακτορείο Interfax.

Το WhatsApp έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να εμποδίσει εκατομμύρια Ρώσους να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια κρατικά υποστηριζόμενη ανταγωνιστική εφαρμογή που ονομάζεται MAX, την οποία επικριτές ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς ως ψευδείς.