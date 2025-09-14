Techcrunch

Η Google αντιμετωπίζει νέα αγωγή, με κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί παράνομα το περιεχόμενο εκδοτών ειδήσεων για τη δημιουργία περιλήψεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλώντας ζημία στις επιχειρήσεις τους.

Η αγωγή προέρχεται από την Penske Media (PMC), η οποία είναι ιδιοκτήτρια μεγάλων εκδοτικών τίτλων όπως τα Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe και Artforum.

Αν και η αγωγή της Penske είναι η πρώτη που στρέφεται κατά της Google και της μητρικής της εταιρείας Alphabet για τη χρήση AI-παραγόμενων περιλήψεων στα αποτελέσματα αναζήτησης, εκδότες και συγγραφείς έχουν ήδη μηνύσει άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης για παρόμοια ζητήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Από τότε που η Google λάνσαρε τα AI Overviews (Περίληψη με Τεχνητή Νοημοσύνη) πέρυσι, έχει δεχτεί επικρίσεις ότι απειλεί τα επιχειρηματικά μοντέλα των εκδοτών, των ίδιων δηλαδή που παρέχουν το περιεχόμενο το οποίο αξιοποιεί για να δημιουργήσει ακριβείς περιλήψεις και απαντήσεις μέσω ΑΙ.

Η νέα αγωγή προχωρά ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας τη Google ότι συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το μονοπώλιό της για να εξαναγκάσει την Penske Media (PMC) να επιτρέψει την αναδημοσίευση του περιεχομένου της στα AI Overviews, καθώς και τη χρήση αυτού του περιεχομένου για την εκπαίδευση των ΑΙ μοντέλων της.

Ο εκπρόσωπος της Google, José Castañeda, δήλωσε πως οι AI Overviews κάνουν την αναζήτηση «πιο χρήσιμη» και δημιουργούν «νέες ευκαιρίες για την ανακάλυψη περιεχομένου».

«Κάθε μέρα, η Google στέλνει δισεκατομμύρια κλικ σε ιστότοπους παγκοσμίως, και τα AI Overviews στέλνουν επισκεψιμότητα σε ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία ιστότοπων», είπε ο Castañeda. «Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι σε αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς».

Στην αγωγή, η Penske υποστηρίζει ότι παρόλο που επιτρέπει στη Google να "σκανάρει" τις ιστοσελίδες της στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής πρόσβασης με επισκεψιμότητα – κάτι που θεωρείται ως η βασική συμφωνία που στηρίζει την παραγωγή περιεχομένου στον ανοιχτό εμπορικό ιστό – η Google έχει αρχίσει να συνδέει αυτή τη συμφωνία με μια άλλη συναλλαγή, στην οποία ούτε η Penske ούτε άλλοι εκδότες συναινούν.