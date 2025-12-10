Η Rivian κατασκευάζει τον δικό της βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Rivian εργάζεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στην ανάπτυξη ενός δικού της βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης, ανεξάρτητου από την κοινοπραξία της με τη Volkswagen, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας για τους καταναλωτές, αλλά ο επικεφαλής λογισμικού Wassym Bensaid είχε αναφέρει νωρίτερα ότι στόχος είναι το τέλος του έτους. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται κατά την Ημέρα Τεχνητής Νοημοσύνης και Αυτονομίας στις 11 Δεκεμβρίου.

Η κίνηση της Rivian αντανακλά τον αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου μεγάλες εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η OpenAI δημιουργούν τα βασικά μοντέλα και υποδομές.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Bensaid, δεν πρόκειται για απλή προσπάθεια να παρακολουθήσει τάσεις, ούτε για απλό chatbot ενσωματωμένο στο σύστημα ψυχαγωγίας. Ο βοηθός σχεδιάζεται ώστε να ενσωματώνεται σε όλα τα χειριστήρια του οχήματος, με προσεκτική αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη συνεργασία διαφορετικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Rivian ξεκίνησε με φιλοσοφία δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχιτεκτονικής, εστιάζοντας επίσης στην ανάπτυξη λογισμικού που συντονίζει ροές εργασίας και επιλύει συγκρούσεις.

Η πλατφόρμα εντός οχήματος βασίζεται σε «πρακτορικό πλαίσιο», επιτρέποντας την αλληλεπίδραση με διαφορετικά μοντέλα AI. Η εταιρεία επενδύει επίσης στην κάθετη ολοκλήρωση, με αναβαθμίσεις στο R1T και R1S το 2024, από μπαταρίες και ανάρτηση έως λογισμικό και αισθητήρες.

Ο βοηθός συνδυάζει AI στο edge και στο cloud, επιτρέποντας ευέλικτη διαχείριση φόρτου εργασίας και εξατομικευμένες λειτουργίες. Η Rivian ανέπτυξε μεγάλο μέρος της στοίβας λογισμικού εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων μοντέλων και του επιπέδου ενορχήστρωσης, ενώ χρησιμοποιεί εξωτερικές λύσεις για ειδικές λειτουργίες. Στόχος είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης και της αλληλεπίδρασης των πελατών.

Αυτή τη στιγμή, ο βοηθός παραμένει εντός Rivian και η κοινοπραξία με τη Volkswagen εστιάζει μόνο σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική και λογισμικό ενημέρωσης/ψυχαγωγίας, χωρίς AI ή αυτοματοποιημένη οδήγηση.

Παρά τη διάκριση, ο Bensaid δεν αποκλείει μελλοντική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτονομία. Η κοινοπραξία αξίας έως 5,8 δισ. δολαρίων αναμένεται να προμηθεύσει λογισμικό και ηλεκτρική αρχιτεκτονική για τον όμιλο Volkswagen από το 2027.