Η Qualcomm παραδέχθηκε πως εξαγόρασε την Autotalks χωρίς να ενημερώσει τη κινέζικη ρυθμιστική αρχή
12/10/2025 • 12:54
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο Αμερικανός κατασκευαστής ημιαγωγών Qualcomm (QCOM.O) παραδέχθηκε ότι δεν είχε ενημερώσει τις κινεζικές αρχές όταν ολοκλήρωσε την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας Autotalks τον Ιούνιο, δήλωσε την Κυριακή η ρυθμιστική αρχή της κινεζικής αγοράς.

Η αποκάλυψη έγινε δύο ημέρες αφότου η Κίνα ξεκίνησε αντιμονοπωλιακή έρευνα εις βάρος της Qualcomm, εξετάζοντας εάν η αμερικανική εταιρεία παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της Κίνας μη δηλώνοντας ορισμένες λεπτομέρειες της εξαγοράς του ισραηλινού σχεδιαστή τσιπ.

Η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς της Κίνας (SAMR) δήλωσε ότι είχε ενημερώσει την Qualcomm τον Μάρτιο του 2024 ότι η συμφωνία απαιτεί έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή, και ότι η αμερικανική εταιρεία τον ίδιο μήνα ενημέρωσε τη SAMR ότι δεν θα προχωρούσε περαιτέρω.

Ωστόσο, η Qualcomm τον Ιούνιο φέτος ολοκλήρωσε τη συμφωνία χωρίς να ενημερώσει την αρχή, ανέφερε η ρυθμιστική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι η Qualcomm «αναγνώρισε τα παραπάνω γεγονότα», βάσει των οποίων το Πεκίνο ξεκίνησε την αντιμονοπωλιακή έρευνα.

Οι μετοχές της Qualcomm υποχώρησαν περισσότερο από 5% την Παρασκευή, αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς κατά της Κίνας και να ακυρώσει μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

