Η Physical Intelligence διαπραγματεύεται νέα χρηματοδότηση ύψους ενός δισ. δολαρίων

Η διετής startup ρομποτικής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο σχεδιάζει νέα χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με εκτιμώμενη αποτίμηση που υπερβαίνει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Η συμφωνία αυτή θα διπλασιάσει ουσιαστικά την αποτίμηση της εταιρείας από τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις σε τέσσερις μήνες.

Στις συνομιλίες επενδύσεων πρόκειται να συμμετάσχουν το Founders Fund και η Lightspeed Venture Partners, μαζί με τους προηγούμενους χρηματοδότες Thrive Capital και Lux Capital, ανέφερε το Bloomberg. Η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν, όπως σημειώνει το πρακτορείο.

Ο συνιδρυτής Sergey Levine περιέγραψε τον Ιανουάριο τη φιλοδοξία της εταιρείας με απλά λόγια: «Σκεφτείτε το σαν το ChatGPT, αλλά για ρομπότ».

Τότε, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και απασχολούσε περίπου 80 εργαζόμενους που κατασκεύαζαν μοντέλα γενικής χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για ρομπότ, ώστε να μπορούν να εκτελούν ποικίλες εργασίες, από δίπλωμα ρούχων μέχρι ξεφλούδισμα λαχανικών.

Ο συνιδρυτής Lachy Groom δήλωσε στο TechCrunch ότι η εταιρεία δεν έχει χρονοδιάγραμμα για την εμπορευματοποίηση, μια ασυνήθιστη στάση που δεν φαίνεται να ενοχλεί τους επενδυτές. «Δεν υπάρχει όριο στο πόσα χρήματα μπορούμε πραγματικά να διαθέσουμε», τόνισε ο Groom. «Υπάρχουν πάντα περισσότερα υπολογιστικά εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα».