Έως τις 20 Φεβρουαρίου η προθεσμία προσφοράς της Paramount για την Warner Bros

Έως τις 20 Φεβρουαρίου παρέτεινε η Paramount την προθεσμία για την προσφορά της για την Warner Bros, δίνοντάς της περισσότερο χρόνο να πείσει τους επενδυτές ότι η προσφορά της για το στούντιο του Χόλιγουντ υπερισχύει της ανταγωνιστικής προσφοράς της Netflix.

Με την DC Comics, τις εμβληματικές franchises από το «Friends» έως το «Batman» και την υπηρεσία streaming HBO Max να διακυβεύονται, μια επιτυχημένη συμφωνία θα άλλαζε τις ισορροπίες ισχύος στο Χόλιγουντ και θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας που την επιδιώκει για τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Netflix αναθεώρησε την Τρίτη την προσφορά της ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προτείνοντας να καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την ελπίδα να επιταχύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας και να προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στους επενδυτές που ανησυχούσαν για την προηγούμενη προσφορά της σε μετοχές και μετρητά.

Τώρα πληρώνει το σύνολο της προσφοράς των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά για τα περιουσιακά στοιχεία streaming και στούντιο της εταιρείας υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Ζάσλαβ, μια προσφορά που εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Υπενθυμίζεται ότι η Paramount μήνυσε την Warner Bros για να φέρει τον ιδιοκτήτη του HBO στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Warner Bros πρότεινε στην Paramount να αυξήσει την προσφορά της για ολόκληρη την εταιρεία στα 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 30 δολάρια ανά μετοχή, προκειμένου να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε μια τροποποιημένη προσφορά της Paramount που περιελάμβανε 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο, εγγυημένα προσωπικά από τον συνιδρυτή της Oracle και πατέρα του CEO της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, Λάρι Έλισον.

Η προθεσμία για την προσφορά της Paramount ήταν αρχικά η 21η Ιανουαρίου.

Ο αγώνας αναμένεται να κορυφωθεί με την ψηφοφορία των μετόχων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές της Warner σταθμίζουν την αξία των καλωδιακών περιουσιακών στοιχείων που η Paramount υποστηρίζει ότι είναι άχρηστα.

Η Warner Bros δήλωσε ότι οι σύμβουλοί της χρησιμοποίησαν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της Discovery Global, της εταιρείας που θα προκύψει από την απόσχιση και θα περιλαμβάνει τα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η χαμηλότερη τιμή μετοχής στην οποία κατέληξαν ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή, εφαρμόζοντας μια ενιαία αξία σε ολόκληρη την εταιρεία. Το ανώτατο όριο του εύρους ήταν μια τιμή 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, εάν η spin-off εμπλακεί σε μια μελλοντική συμφωνία.

Η Paramount έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από τη συμφωνία της Netflix και έχει πιο σαφή πορεία προς την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Οι Έλισον έχουν υποστηρίξει ότι η σχέση τους με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τους διευκολύνει στην πορεία προς την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Τρίτη ότι η εταιρεία έχει σημειώσει πρόοδο στην εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η Netflix αναμένει ότι η προσθήκη της HBO Max θα της επιτρέψει να προσφέρει πιο εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές συνδρομής, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του διαφορετικού παγκόσμιου κοινού της. Επίσης, θεωρεί την κινηματογραφική δραστηριότητα ως μια νέα πηγή εσόδων.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος ενοποίησης, τις δαπάνες για περιεχόμενο και το μεγάλο χρέος της συγχωνευμένης εταιρείας.