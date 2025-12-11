Η Overview Energy σκοπεύει να εκπέμψει ενέργεια από το διάστημα προς υπάρχοντα ηλιακά πάρκα

Η Overview, μια νεοσύστατη εταιρεία διαστημικής ενέργειας, ανακοίνωσε σχέδια για την εκπομπή ηλιακής ενέργειας από το διάστημα σε υπάρχοντα ηλιακά πάρκα στη Γη, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η προσέγγιση βασίζεται σε μεγάλες ηλιακές συστοιχίες σε γεωσύγχρονη τροχιά, περίπου 36.000 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη, όπου οι δορυφόροι κινούνται συγχρονισμένα με τη Γη, συλλέγοντας συνεχώς ηλιακό φως. Η συλλεγόμενη ενέργεια θα μεταδίδεται μέσω υπέρυθρων λέιζερ σε ηλιακά πάρκα, επιτρέποντάς τους να παρέχουν ενέργεια στο δίκτυο σχεδόν όλο το 24ωρο.

Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει έως τώρα 20 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές όπως τα Aurelia Institute, Earthrise Ventures, Engine Ventures, EQT Foundation, Lowercarbon Capital και Prime Movers Lab. Μέρος των χρημάτων έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αεροπορική επίδειξη, κατά την οποία ένα ελαφρύ αεροσκάφος μετέδιδε ενέργεια με λέιζερ σε επίγειο δέκτη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Παρά τη μείωση του κόστους εκτοξεύσεων τα τελευταία χρόνια, η διαστημική ενέργεια παραμένει πρόκληση. Είναι φθηνότερο να κατασκευαστούν ηλιακά πάνελ στη Γη, ενώ η ασύρματη μετάδοση ενέργειας από τροχιά βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Άλλες εταιρείες, όπως η Aetherflux, ακολουθούν παρόμοια στρατηγική με λέιζερ, ενώ η Emrod και η Orbital Composites/Virtus Solis χρησιμοποιούν μικροκύματα, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά σε σύννεφα και υγρασία αλλά απαιτούν κατασκευή νέων επίγειων υποδομών, καθιστώντας δύσκολη την επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων ηλιακών πάρκων.

Η Overview στοχεύει να μετριάσει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα ηλιακά πάρκα, ενώ θα πρέπει να πείσει το κοινό για την ασφάλεια των λέιζερ και την ακρίβεια των δεσμών ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι κρίσιμη, καθώς η μετατροπή ενέργειας από το ηλιακό φως σε υπέρυθρη δέσμη και αντίστροφα ενδέχεται να μειώσει σημαντικά τα οφέλη.

Η εταιρεία προγραμματίζει την εκτόξευση ενός δορυφόρου σε χαμηλή τροχιά το 2028, με στόχο να ξεκινήσει τη μετάδοση ενέργειας από γεωσύγχρονη τροχιά έως το 2030.

Παρά τις προκλήσεις φυσικής και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα από μπαταρίες μεγάλης κλίμακας και ενδεχομένως την πυρηνική σύντηξη, αρκετοί επενδυτές και ειδικοί θεωρούν πιθανό να δημιουργηθεί μια νέα αγορά εξειδικευμένων προμηθευτών, φέρνοντας τη διαστημική ενέργεια από το πεδίο της επιστημονικής φαντασίας σε πρακτική εφαρμογή.