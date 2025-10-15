Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, εργάζεται για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, τη σύναψη συνεργασιών για τη χρηματοδότηση του χρέους και τον σχεδιασμό περαιτέρω συγκέντρωσης κεφαλαίων, στο πλαίσιο μιας πενταετούς στρατηγικής για την κάλυψη των προγραμματισμένων δαπανών που υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία σχεδιάζει συμφωνίες για την παροχή περισσότερων κατά παραγγελία προϊόντων σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Ακόμα, η OpenAI εξετάζει «δημιουργικά» σχέδια για την έκδοση νέου χρέους που θα τη βοηθήσει στη δημιουργία υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.