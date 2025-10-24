Η OpenAI ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξαγόρασε την Software Applications, Inc., δημιουργό του Sky, μιας εφαρμογής Tεχνητής Nοημοσύνης που λειτουργεί ως διεπαφή φυσικής γλώσσας για υπολογιστές Mac.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το λογισμικό, το οποίο δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει στο κοινό, έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται μαζί σου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς χρησιμοποιείς εφαρμογές στον υπολογιστή σου — για συγγραφή, προγραμματισμό, οργάνωση και άλλα.

Παρόμοια με τα προγράμματα περιήγησης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Sky μπορεί να «βλέπει» τι εμφανίζεται στην οθόνη σου και να εκτελεί ενέργειες μέσα στις εφαρμογές για λογαριασμό σου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της OpenAI στην καθημερινή ζωή των χρηστών και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιβάλλον Mac.

«Πάντα θέλαμε οι υπολογιστές να είναι πιο ενδυναμωτικοί, πιο προσαρμόσιμοι και πιο διαισθητικοί. Με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), μπορούμε επιτέλους να ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το Sky, μια εμπειρία Τεχνητής Νοημοσύνης που “αιωρείται” πάνω από την επιφάνεια εργασίας σου για να σε βοηθά να σκέφτεσαι και να δημιουργείς. Είμαστε ενθουσιασμένοι που εντασσόμαστε στην OpenAI για να φέρουμε αυτό το όραμα σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Software Applications, Ari Weinstein, σε σχετική ανακοίνωση.

Η Apple, η οποία μέχρι σήμερα έχει μείνει πίσω στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναμένεται να παρουσιάσει μια πλήρως αναβαθμισμένη έκδοση της Siri με ενσωματωμένες δυνατότητες AI μέσα στο επόμενο έτος. Ήδη έχει διαθέσει άλλα χαρακτηριστικά που αξιοποιούν την τεχνολογία Apple Intelligence, όπως βοηθήματα συγγραφής, ζωντανή μετάφραση, δημιουργία εικόνων, οπτική αναζήτηση και άλλα. Επιπλέον, συνεργάζεται με την OpenAI ώστε να προωθεί ερωτήματα που η Siri δεν μπορεί να απαντήσει στο ChatGPT. Η τεχνολογία Apple Intelligence λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Mac.

Παράλληλα, η Apple προσφέρει το πλαίσιο Foundation Models, το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στις εφαρμογές τους.