Techcrunch

Οι χρήστες του ChatGPT μπορούν πλέον να ρυθμίζουν τη ζεστασιά, τον ενθουσιασμό και τη χρήση emoji του chatbot, σύμφωνα με μια ανάρτηση της OpenAI στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι επιλογές (καθώς και παρόμοιες ρυθμίσεις για τη χρήση τίτλων και λιστών από το ChatGPT) εμφανίζονται πλέον στο μενού Προσωποποίησης και μπορούν να οριστούν σε Περισσότερο, Λιγότερο ή Προεπιλογή.

Επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόσουν περαιτέρω τον τόνο του ChatGPT, πάνω στην υπάρχουσα δυνατότητα ορισμού ενός «βασικού στυλ και τόνου», που περιλαμβάνει τους τόνους Επαγγελματικό, Ειλικρινή και Παράξενο, τους οποίους η OpenAI πρόσθεσε τον Νοέμβριο.

Ο τόνος του ChatGPT υπήρξε θέμα συζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την OpenAI να αποσύρει μια ενημέρωση επειδή κρίθηκε «πολύ κολακευτική», και αργότερα να προσαρμόζει το GPT-5 ώστε να είναι «πιο ζεστό και φιλικό» μετά από παράπονα ορισμένων χρηστών ότι το νέο μοντέλο ήταν ψυχρότερο και λιγότερο φιλικό.

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί και κριτικοί της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προτείνει ότι η τάση των chatbots να επαινούν τους χρήστες και να επιβεβαιώνουν τις απόψεις τους αποτελεί ένα «σκοτεινό μοτίβο», που μπορεί να δημιουργήσει εθιστική συμπεριφορά και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των χρηστών.