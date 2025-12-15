Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Nvidia παρουσίασε τη Δευτέρα μια νέα σειρά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, θα είναι ταχύτερα, φθηνότερα και πιο έξυπνα από τα προηγούμενα προϊόντα της, καθώς τα προϊόντα ανοιχτού κώδικα από τα κινεζικά εργαστήρια AI πολλαπλασιάζονται.

Η Nvidia είναι κυρίως γνωστή για την παροχή τσιπ που εταιρείες όπως η OpenAI χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα κλειστού κώδικα τους και να χρεώνουν χρήματα για αυτά.

Ωστόσο, προσφέρει επίσης μια σειρά από δικά της μοντέλα για όλα τα πεδία, από φυσικές προσομοιώσεις έως αυτόνομα οχήματα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές ή άλλες εταιρείες, με εταιρείες όπως η Palantir να ενσωματώνουν το μοντέλο της Nvidia στα προϊόντα τους.

Η Nvidia παρουσίασε τη Δευτέρα την τρίτη γενιά των μοντέλων μεγάλης γλώσσας (LLM) «Nemotron», τα οποία προορίζονται για συγγραφή, κωδικοποίηση και άλλες εργασίες. Το μικρότερο από τα μοντέλα, το Nemotron 3 Nano, κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, ενώ δύο άλλα, μεγαλύτερα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Nvidia, η οποία έχει καταστεί η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, δήλωσε ότι το Nemotron 3 Nano είναι πιο αποδοτικό από τον προκάτοχό του, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι φθηνότερο στη λειτουργία του και θα αποδίδει καλύτερα σε μακροχρόνιες εργασίες με πολλαπλά βήματα.

Η Nvidia κυκλοφορεί τα μοντέλα ως προϊόντα ανοιχτού κώδικα από κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως η DeepSeek, η Moonshot AI και η Alibaba, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στον κλάδο της τεχνολογίας, με εταιρείες όπως η Airbnb να αποκαλύπτουν τη χρήση του μοντέλου ανοιχτού κώδικα Qwen της Alibaba.

Ταυτόχρονα, τα CNBC και Bloomberg έχουν αναφέρει ότι η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να στραφεί προς μοντέλα κλειστού κώδικα, αφήνοντας την Nvidia ως έναν από τους πιο εξέχοντες παρόχους προϊόντων ανοιχτού κώδικα στις ΗΠΑ.

Πολλές πολιτείες και κυβερνητικοί φορείς των ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τη χρήση κινεζικών μοντέλων λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η Κάρι Μπρίσκι, αντιπρόεδρος του τμήματος γενετικού λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις της Nvidia, δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει να παρέχει ένα «μοντέλο στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται» και ότι δημοσιεύει ανοιχτά τα δεδομένα εκπαίδευσης και άλλα εργαλεία, ώστε οι κυβερνητικοί και επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να το δοκιμάσουν για ασφάλεια και να το προσαρμόσουν.