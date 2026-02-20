Η Nvidia εντείνει τις προσπάθειές της να προσεγγίσει τις ινδικές AI startups από τα πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους, ανακοινώνοντας αυτή την εβδομάδα μια σειρά συνεργασιών που στοχεύουν ιδρυτές ακόμη και πριν ιδρυθούν επίσημα οι εταιρείες τους.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει σχέσεις με μελλοντικούς πελάτες σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές προγραμματιστών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η πιο πρόσφατη κίνηση αφορά συνεργασία με το επενδυτικό ταμείο πρώιμου σταδίου Activate, το οποίο σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει περίπου 25 έως 30 startups Τεχνητής νοημοσύνης από το πρώτο του fund ύψους 75 εκατ. δολαρίων, παρέχοντας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου προνομιακή πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Nvidia.

Η συνεργασία ακολουθεί και άλλες πρωτοβουλίες με επίκεντρο την Ινδία που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα, όπως η συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό AI Grants India για τη στήριξη ιδρυτών σε πρώιμο στάδιο, καθώς και νέοι δεσμοί με επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει με τη διεξαγωγή του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, το οποίο συγκέντρωσε κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως οι OpenAI, Anthopic και Google.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επρόκειτο να παραστεί, αλλά τελικά απουσίασε λόγω «απρόβλεπτων περιστάσεων», σύμφωνα με την εταιρεία. Αντ’ αυτού, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Τζέι Πιούρι συμμετείχε στις εργασίες και συναντήθηκε με ερευνητές AI, startups, προγραμματιστές και συνεργάτες.

Η Ινδία αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δεξαμενές προγραμματιστών και startups Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που την καθιστά ολοένα σημαντικότερη αγορά για τη Nvidia, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τη χρήση των επεξεργαστών και του λογισμικού υπολογιστικής ισχύος που διαθέτει.

Μέσω στενότερης συνεργασίας με ιδρυτές από τα πρώτα στάδια, η εταιρεία επιχειρεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ζήτηση, καθώς νέες εταιρείες «AI-native» αναπτύσσονται και κλιμακώνονται.

Ο ιδρυτής της Activate, Άακριτ Βάις, σημείωσε ότι η εμπλοκή της Nvidia με startups στην Ινδία ήταν ιστορικά πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ωστόσο πλέον η εταιρεία επιδιώκει να συνεργάζεται με ιδρυτές πολύ νωρίτερα στην πορεία τους.