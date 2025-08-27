Η Νότια Κορέα απαγορεύει τη χρήση smartphone στα σχολεία

Η Νότια Κορέα ψήφισε νόμο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και smart συσκευών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία.

Όπως μετέδωσε το BBC, ο νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από το επόμενο σχολικό έτος τον Μάρτιο του 2026, είναι το αποτέλεσμα μιας διμερούς προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάρτησης από τα smartphone, καθώς όλο και περισσότερες έρευνες επισημαίνουν τις βλαβερές επιπτώσεις τους.

Νομοθέτες, γονείς και εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση των smartphone επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών και τους στερεί χρόνο που θα μπορούσαν να αφιερώσουν στη μελέτη.

Η απαγόρευση έχει τους σκεπτικιστές της, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, οι οποίοι αμφισβητούν τον τρόπο λειτουργίας της, τις ευρύτερες επιπτώσεις της και το κατά πόσο αντιμετωπίζει την βασική αιτία του εθισμού.

Τα περισσότερα σχολεία της Νότιας Κορέας έχουν ήδη εφαρμόσει κάποια μορφή απαγόρευσης των smartphone. Και δεν είναι τα πρώτα που το κάνουν.

Ορισμένες χώρες, όπως η Φινλανδία και η Γαλλία, έχουν απαγορεύσει τα τηλέφωνα σε μικρότερη κλίμακα, εφαρμόζοντας τον περιορισμό μόνο σε σχολεία για μικρότερα παιδιά. Άλλες, όπως η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Κίνα, έχουν περιορίσει τη χρήση τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία.

Ωστόσο, η Νότια Κορέα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν θεσπίσει τέτοια απαγόρευση στο νόμο.

Σύμφωνα με μια κυβερνητική έρευνα του 2024, σχεδόν το ένα τέταρτο των 51 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας εξαρτάται υπερβολικά από τα κινητά του. Αλλά ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάζεται – στο 43% – για τα άτομα ηλικίας 10 έως 19 ετών. Και αυξάνεται με την πάροδο των ετών.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των εφήβων δηλώνουν επίσης ότι δυσκολεύονται να ελέγξουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην προβολή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι γονείς φοβούνται ότι αυτό εμποδίζει όλα τα άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν με τον χρόνο τους.