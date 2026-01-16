Μέσω μιας επέκτασης της προηγούμενης πρώτης χρηματοδότησης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, η νεοφυής εταιρεία Higgsfield, που ασχολείται με τη δημιουργία βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη, πούλησε μετοχές αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της πρώτης σειράς χρηματοδότησης στα 130 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει πλέον φτάσει σε αξία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Higgsfield, όπως αναφέρει το techcrunch, προσφέρει ένα εργαλείο που επιτρέπει στους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τις ομάδες κοινωνικών μέσων να δημιουργούν και να επεξεργάζονται βίντεο που παράγονται με Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Alex Mashrabov, πρώην επικεφαλής της Generative AI στη Snap, ο οποίος προσλήφθηκε στην εταιρεία μετά την εξαγορά της προηγούμενης startup του, AI Factory, το 2020 για 166 εκατομμύρια δολάρια. Ο Mashrabov ήταν συνιδρυτής της AI Factory.

Πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του εργαλείου της, η Higgsfield ανακοίνωσε ότι έχει 11 εκατομμύρια χρήστες και ότι αποτελεί την πλατφόρμα επιλογής για τους δημιουργούς περιεχομένου. Εννέα μήνες μετά, έχει πλέον ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια χρήστες και έχει ετήσια έσοδα 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον αριθμό αυτό να διπλασιάζεται από τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Η startup πιστεύει ότι αυτό την τοποθετεί σε ένα σπάνιο πεδίο ανάπτυξης, ξεπερνώντας εταιρείες όπως Lovable, Cursor, OpenAI, Slack και Zoom, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της.

Για να τοποθετηθεί λιγότερο ως κατασκευαστής AI slop και περισσότερο ως επιχειρηματικό εργαλείο, η Higgsfield τονίζει τώρα ότι το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, «ένα σημαντικό σημάδι ότι η υιοθέτηση της πλατφόρμας έχει εξελιχθεί πέρα από την περιστασιακή δημιουργία περιεχομένου».

Φυσικά, εξακολουθεί να είναι και μια μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης. Τον περασμένο μήνα, η Higgsfield χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός βίντεο με τίτλο «Island Holiday» που απεικόνιζε άτομα που αναφέρονται στα αρχεία Epstein μαζί με φανταστικούς χαρακτήρες σε «διακοπές» στο νησί του Epstein.

Από την άλλη πλευρά, οι χρήστες του μοιράζονται επίσης πολλά έργα που επικεντρώνονται στη μόδα και σε ιστορίες που θυμίζουν το Χόλιγουντ.

Στους επενδυτές της επέκτασης της πρώτης σειράς χρηματοδότησης περιλαμβάνονται οι Accel, AI Capital Partners, Menlo Ventures και GFT Ventures.