Η Microsoft λανσάρει σχεδόν πανομοιότυπο πρόγραμμα περιήγησης AI με το Atlas της OpenAI

Η Microsoft παρουσίασε τμια νέα σειρά λειτουργιών για τον βοηθό Τεχνητής Ν (AI assistant), συμπεριλαμβανομένου ενός φιλόδοξου έργου που ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη απευθείας σε ένα από τα πιο κεντρικά προϊόντα της.

Περισσότερο από μια απλή επέκταση, η λειτουργία Copilot στο πρόγραμμα περιήγησης Edge είναι η εκδοχή της Microsoft στην κατηγορία των προγραμμάτων περιήγησης AI - ένας έξυπνος και ευέλικτος βοηθός που σας ακολουθεί καθώς περιηγείστε στο διαδίκτυο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft AI, Μουσταφά Σουλεϊμάν, περιέγραψε το νέο προϊόν ως «ένα πρόγραμμα περιήγησης AI που είναι ο δυναμικός, έξυπνος σύντροφός σας».

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση, «με την άδειά σας, το Copilot μπορεί να δει και να αναλύσει τις ανοιχτές καρτέλες σας, να συνοψίσει και να συγκρίνει πληροφορίες, ακόμη και να προβεί σε ενέργειες όπως κράτηση ξενοδοχείου ή συμπλήρωση φορμών».

Η λειτουργία Copilot κυκλοφόρησε επίσημα τον Ιούλιο με βασικές δυνατότητες, όπως μια γραμμή αναζήτησης σε νέες καρτέλες και φυσική φωνητική πλοήγηση. Ωστόσο, ήταν προαιρετική και δεν προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή.

Η Microsoft παρουσίασε τις «Ενέργειες», που επιτρέπουν στο Copilot να συμπληρώνει φόρμες ή να κάνει κρατήσεις, και τα «Ταξίδια», που εντοπίζουν συνδέσεις μεταξύ των ανοιχτών καρτελών. Η αλλαγή δεν είναι τεράστια, αλλά έθεσε την ιδέα του προγράμματος περιήγησης AI στο επίκεντρο.

Η ανακοίνωση έρχεται δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του Atlas από την OpenAI. Παρότι η λειτουργία Copilot ήταν σε ανάπτυξη για εβδομάδες, η οπτική ομοιότητα μεταξύ των δύο προϊόντων είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η κύρια διαφορά είναι λεπτομερειακή: το φόντο του Copilot είναι λίγο πιο σκούρο, υπάρχει κείμενο αντί για λογότυπο, και τα κουμπιά ακολουθούν τις συμβάσεις των Windows αντί του MacOS. Επίσης, η λειτουργία «ride-along» βρίσκεται σε νέα καρτέλα αντί για διαιρεμένη οθόνη. Λειτουργικά, όμως, τα προϊόντα είναι σχεδόν ίδια.

Η ομοιότητα εξηγείται και από την ανάγκη για καθαρά προγράμματα περιήγησης και περιορισμένες δυνατότητες ενσωμάτωσης παραθύρου chatbot σε νέα καρτέλα. Για τους χρήστες, η βασική διαφορά θα προέλθει από τα υποκείμενα μοντέλα AI, όχι από την οπτική ομοιότητα.