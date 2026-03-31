Η Meta ξεκινά τη δοκιμή μιας συνδρομής premium στο Instagram

Η Meta έχει ξεκινήσει τη δοκιμή μιας συνδρομής premium στο Instagram σε ορισμένες χώρες, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στο TechCrunch τη Δευτέρα. Η συνδρομή, που ονομάζεται Instagram Plus, παρέχει στους συνδρομητές πρόσβαση σε αποκλειστικές λειτουργίες. Η κίνηση αυτή έρχεται δύο μήνες αφότου η Meta είχε δηλώσει στο TechCrunch ότι σχεδίαζε να δοκιμάσει νέες συνδρομές στο Instagram, το Facebook και το WhatsApp.

Μεταξύ των premium λειτουργιών στο Instagram είναι η δυνατότητα προβολής μιας Story – μιας ανάρτησης φωτογραφίας ή βίντεο που εξαφανίζεται έπειτα από 24 ώρες – χωρίς ο δημιουργός της να γνωρίζει ότι την έχετε δει. Οι συνδρομητές μπορούν επίσης να δουν πόσα άτομα έχουν ξαναδεί τις δικές τους ιστορίες (stories), όπως δήλωσε η Meta στο TechCrunch μέσω email.

Οι συνδρομητές θα μπορούν επίσης να δημιουργούν απεριόριστες λίστες κοινού για τις ιστορίες, πέρα από τη λίστα «Στενοί φίλοι». Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν ποιος βλέπει κάθε ιστορία, ομαδοποιώντας τους ακόλουθους σε διαφορετικές λίστες, αντί να έχουν μόνο την επιλογή να μοιραστούν με όλους ή μόνο με μία περιορισμένη ομάδα.

Επιπλέον, οι συνδρομητές μπορούν να παρατείνουν την ιστορία τους για επιπλέον 24 ώρες και να επιλέξουν να αναδείξουν μια ιστορία έως μία φορά την εβδομάδα, αυξάνοντας την ορατότητά της, φέρνοντάς την στο προσκήνιο της λίστας ιστοριών για τους ακόλουθους.

Οι συνδρομητές μπορούν επίσης να δώσουν ένα κινούμενο «Superlike» στις ιστορίες άλλων και να αναζητήσουν στη λίστα των θεατών της ιστορίας τους για να δουν γρήγορα αν ένα συγκεκριμένο άτομο είδε την ιστορία τους, αντί να πρέπει να περιηγηθούν σε ολόκληρη τη λίστα.

Αν και η Meta δεν αποκάλυψε σε ποιες χώρες δοκιμάζει τη συνδρομή premium, δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι η δοκιμή πραγματοποιείται στο Μεξικό, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Η τιμολόγηση ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, αλλά σύμφωνα με στιγμιότυπα οθόνης που μοιράστηκαν χρήστες, κοστίζει 39 MX$ (περίπου 2,20 $) το μήνα στο Μεξικό, 319 ¥ το μήνα (περίπου 2 $) στην Ιαπωνία και 65 PHP το μήνα (περίπου 1,07 $) στις Φιλιππίνες.

Είναι πιθανό η Meta να δοκιμάζει τη συνδρομή και σε άλλες χώρες.

Σημειωτέον ότι η συνδρομή επί πληρωμή στο Instagram είναι ξεχωριστή από το Meta Verified, το οποίο απευθύνεται σε δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις και προσφέρει λειτουργίες όπως σήμα επαλήθευσης και προστασία από πλαστοπροσωπία έναντι μηνιαίου τέλους. Το Instagram Plus, αντίθετα, έχει σχεδιαστεί για τους απλούς χρήστες.

Αν και η κυκλοφορία επιπλέον συνδρομών θα επιτρέψει στη Meta να αποκομίσει περισσότερα έσοδα, πολλοί χρήστες πιθανότατα θα αποθαρρυνθούν από την κούραση των συνδρομών. Ορισμένοι χρήστες έχουν ήδη καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την προσφορά συνδρομής.

Φυσικά, το Snapchat και η X (πρώην Twitter) έχουν αποδείξει ότι υπάρχει αγορά για συνδρομές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Snap ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Snapchat+, το οποίο ξεκινά από 3,99 δολάρια το μήνα για αποκλειστικές λειτουργίες, έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η Meta δηλώνει ότι θα συνεχίσει να δοκιμάζει τη συνδρομή Instagram premium πριν την επεκτείνει περαιτέρω.