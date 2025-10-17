Η Meta θα κλείσει το Messenger για τα Mac και τα Windows

Η Meta θα κλείσει τις αυτόνομες εφαρμογές του Messenger για Windows και Mac στις 15 Δεκεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στο TechCrunch την Πέμπτη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν στις εφαρμογές και θα ανακατευθύνονται αυτόματα στον ιστότοπο του Facebook για να έχουν πρόσβαση στο Messenger.

«Εάν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Messenger για επιτραπέζιους υπολογιστές, θα λάβετε μια ειδοποίηση εντός της εφαρμογής μόλις ξεκινήσει η διαδικασία κατάργησης», αναφέρει μια σελίδα βοήθειας του Messenger. «Θα έχετε 60 ημέρες για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Mac Messenger πριν καταργηθεί πλήρως. Μόλις περάσουν οι 60 ημέρες, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Mac Messenger. Σας συνιστούμε να διαγράψετε την εφαρμογή, καθώς δεν θα είναι πλέον λειτουργική».

Το σχέδιο της Meta να καταργήσει αυτές τις εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το Appleinsider.

Η εταιρεία ενημερώνει τώρα τους χρήστες για την επικείμενη αλλαγή, ώστε να έχουν χρόνο να εξοικειωθούν με άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, οι χρήστες Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Facebook για επιτραπέζιους υπολογιστές, ενώ τόσο οι χρήστες Windows όσο και οι χρήστες Mac μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Messenger online.

Η Meta ενθαρρύνει τους χρήστες να ενεργοποιήσουν την ασφαλή αποθήκευση και να ρυθμίσουν έναν κωδικό PIN για να αποθηκεύσουν το ιστορικό συνομιλιών τους πριν μεταβούν στην web εκδοση της εφαρμογής. Μόλις οι χρήστες μεταβούν στο Facebook.com, το ιστορικό συνομιλιών τους θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν έχουν ενεργοποιήσει την ασφαλή αποθήκευση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων πάνω από τη φωτογραφία του προφίλ τους και, στη συνέχεια, επιλέγοντας την επιλογή «Απόρρητο και ασφάλεια» και μετά «Συνομιλίες με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο». Από εκεί, πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση μηνυμάτων» για να ελέγξουν αν η επιλογή «Ενεργοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης» είναι ενεργοποιημένη.

Η κίνηση αυτή έρχεται ένα χρόνο μετά την αντικατάσταση της εγγενούς εφαρμογής Messenger από την Meta με μια Progressive Web App τον Σεπτέμβριο του 2024. Φυσικά, η απόφαση της Meta να καταργήσει εντελώς τις εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές πιθανότατα θα προκαλέσει αντιδράσεις από τους χρήστες των εφαρμογών.