TechCrunch

Η Meta παρουσίασε το «Vibes», μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή Meta AI και στην πλατφόρμα meta.ai, αφιερωμένη στη δημιουργία και προβολή σύντομων βίντεο που παράγονται αποκλειστικά από αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης. Η λογική θυμίζει TikTok ή Reels του Instagram, μόνο που εδώ κάθε βίντεο είναι προϊόν AI – κάτι που πολλοί χρήστες αποκαλούν ήδη “ψηφιακό σκουπίδι”.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε το λανσάρισμα μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας παραδείγματα βίντεο: Σε ένα εμφανίζονται αφηρημένα χνουδωτά πλάσματα που πηδούν από κύβο σε κύβο, σε άλλο μια γάτα ζυμώνει ψωμί, ενώ σε τρίτο παρουσιάζεται μια «Αιγύπτια» που βγάζει… σέλφι με φόντο την Αρχαία Αίγυπτο.

Οι χρήστες μπορούν είτε να δημιουργήσουν βίντεο από το μηδέν είτε να «πειράξουν» κάποιο ήδη υπάρχον, προσθέτοντας μουσική, εικόνες ή εφέ, πριν το δημοσιεύσουν στο feed. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή διασταυρωμένα στο Instagram και στο Facebook.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, Αλεξάντρ Γουάνγκ, η Meta συνεργάστηκε για την πρώτη έκδοση του «Vibes» με τα στούντιο Midjourney και Black Forest Labs, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δικά της μοντέλα.

Η αντίδραση του κοινού στην ανακοίνωση ήταν έντονα αρνητική. Τα δημοφιλέστερα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Ζάκερμπεργκ γράφουν χαρακτηριστικά: «κανείς δεν το ζήτησε αυτό» και «ο τύπος ποστάρει σκουπίδια AI στη δική του εφαρμογή».

Το λανσάρισμα έρχεται σε μια περίοδο όπου η Meta επενδύει μαζικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδρύοντας πρόσφατα το “Meta Superintelligence Labs” για να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων και εφαρμογών, σε μια προσπάθεια να καλύψει την απόσταση από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google DeepMind.