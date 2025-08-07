Η Apple και η Google θεωρούνται οι κύριοι διεκδικητές στην αγορά της εξατομικευμένης Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά σύμφωνα με την Κλερ Πλέιντελ-Μπουβερί, συν-επικεφαλής της ομάδας Global Innovation στη Liontrust Asset Management, η Meta διαθέτει ένα ισχυρό πλεονέκτημα: την προσοχή 3,48 δισ. χρηστών παγκοσμίως.

Η Meta μετασχηματίζεται από εταιρεία κοινωνικών δικτύων σε ηγέτη της AI, επενδύοντας δισ. σε υποδομές και προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα. Τον Ιούνιο, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε τη δημιουργία των Meta Superintelligence Labs, τμήμα αφιερωμένο στην AI.

Μέχρι τώρα, η εταιρεία αξιοποιεί την AI για τη βελτίωση διαφημίσεων και αλληλεπίδρασης στις εφαρμογές της, ενώ έχει ήδη ενσωματώσει το chatbot Meta AI σε WhatsApp και Instagram.

Η Πλέιντελ-Μπουβερί πιστεύει ότι το βασικό πλεονέκτημα της Meta είναι τα τεράστια, προσωπικά και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από τις εφαρμογές της. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα εξατομικευμένης AI, κρίσιμης για τη νέα εποχή των ψηφιακών βοηθών.

Ωστόσο, ένα βασικό μειονέκτημα της Meta είναι ότι δεν ελέγχει λειτουργικό σύστημα, όπως η Apple ή η Google. Οι εφαρμογές της βασίζονται σε λειτουργικά τρίτων, γεγονός που περιορίζει την άμεση πρόσβαση στον χρήστη.

Καθώς η AI γίνεται πιο «προσωπική», η πρόσβαση σε επίπεδο συσκευής αποκτά στρατηγική σημασία. Οι κατασκευαστές λειτουργικών έχουν εδώ σαφές προβάδισμα, όπως εξηγεί ο αναλυτής Ίαν Φογκ.

Παρ’ όλα αυτά, η Πλέιντελ-Μπουβερί εκτιμά ότι το «λειτουργικό σύστημα του μέλλοντος» θα βασίζεται στην εποχή της πρακτικής AI, όπου τα bots αναλαμβάνουν εργασίες για τον χρήστη. Αυτό ίσως εξηγεί και τη στροφή της Meta στο metaverse, ως μια προσπάθεια δημιουργίας δικής της πλατφόρμας, σύμφωνα με τον αναλυτή Μπεν Μπάρινγκερ.