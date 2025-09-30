UNBOXING THE MASTER

Το νέο mouse MX Master 4 παρουσίασε η Logitech, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Το Liberal.gr παρευρέθηκε στην παρουσίαση, συνομίλησε με τα στελέχη του ελβετικού «κολοσσού» τεχνολογίας και είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει το πιο πρόσφατο μέλος της σειράς MX Master, σχεδιασμένο ειδικά για δημιουργικούς επαγγελματίες, developers και επιχειρησιακούς χρήστες.

Με απτική ανάδραση, εξελιγμένο λογισμικό και ισχυρότερη συνδεσιμότητα, το MX Master 4 θέτει νέα πρότυπα στον έλεγχο, την ακρίβεια και την απόδοση, δικαιώνοντας την αναμονή μας.

Το λανσάρισμα του νέου mouse MX Master 4 αποτελεί το «πιο σημαντικό γεγονός εδώ και 10 χρόνια για την Logitech, από τότε δηλαδή που πρωτοκυκλοφόρησε το πρώτο ποντίκι της σειράς» κατά τα στελέχη της εταιρείας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο προϊόν που κυκλοφόρησε στην αγορά η Logitech ήταν ένα ποντίκι.

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου mouse, ο Tolya Polyanker, General Manager του MX Business στη Logitech, σχολιάζει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία:

«Στο σημερινό απαιτητικό επαγγελματικό τοπίο, οι χρήστες χρειάζονται εργαλεία που τους βοηθούν να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας τους και να πετυχαίνουν περισσότερα, πιο γρήγορα. Σχεδιάσαμε το MX Master 4 για να προσφέρουμε νέα επίπεδα ταχύτητας και εμβύθισης, χάρη στην απτική ανάδραση και την άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα τους εργαλεία μέσω του Actions Ring.»

Την παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών πραγματοποίησε ο Freak Unboxer Γιάννης Κουβάτσος, ο οποίος τόνισε την απαράμιλλη εργονομία του, τη διασυνδεσιμότητά του και τη μεγάλη αυτονομία του - αρκεί ένα λεπτό φόρτισης για να αντέξει 3 ώρες συνεχούς λειτουργίας, ενώ σε πλήρη φόρτιση το MX Master 4 κρατά 70 ώρες.

Στην ερώτηση του Liberal.gr για το πόσο έξω από τα συνηθισμένα είναι η αίσθηση που δίνει στο χέρι και πόσο εύκολα το συνήθισε στην εργασία του, ο Γιάννης Κουβάτσος εξήγησε: «Στην αρχή σου φαίνεται κάπως διαφορετικό, ειδικά αν είσαι συνηθισμένος σε κάτι άλλο. Αλλά ειλικρινά, σε μία-δύο μέρες το έχεις συνηθίσει πλήρως — και από 'κει και πέρα, δύσκολα γυρνάς πίσω σε αυτό που ήξερες μέχρι τώρα. Δικαιώνει απόλυτα την αναμονή μας».

Απτική Ανάδραση για Απόλυτη Ακρίβεια

Το MX Master 4 επαναπροσδιορίζει την αίσθηση ελέγχου με προσαρμόσιμη απτική ανάδραση, προσφέροντας διακριτικές δονήσεις κατά την κύλιση, την πλοήγηση και τις επιλογές. Ιδανικό για εργασίες υψηλής ακρίβειας όπως video editing, design και ανάλυση δεδομένων.

Actions Ring – Τα εργαλεία σου παντού

Μέσω του Logi Options+, το Actions Ring εμφανίζεται ως ψηφιακή επικάλυψη με έξυπνες συντομεύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε εφαρμογή. Από εντολές στο Photoshop έως αυτοματοποίηση στο Excel, το Actions Ring επιταχύνει τις εργασίες έως και 33% και μειώνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις έως και 63%.

Το MX Master 4 υποστηρίζει αδιάκοπη εργασία χάρη στο αναβαθμισμένο chip και την κεραία υψηλής απόδοσης, προσφέροντας διπλάσια σταθερότητα στη σύνδεση. Ο νέος USB-C δέκτης προσφέρει ταχύτατο pairing με laptop, desktop και tablet.

Κατασκευασμένο με υλικά ανθεκτικά στους λεκέδες και φιλικά στη συντήρηση, το MX Master 4 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής χρήσης.

Έκδοση για Επιχειρήσεις

Το MX Master 4 for Business είναι σχεδιασμένο για απλή εγκατάσταση και διαχείριση σε εταιρικά περιβάλλοντα. Μέσω Logi Tune και Logitech Sync, οι ομάδες IT μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις συσκευές χωρίς φυσική παρουσία. Με υποστήριξη Logi Bolt για σταθερή σύνδεση ακόμη και σε γεμάτα γραφεία.

Βιωσιμότητα στον Σχεδιασμό

Το MX Master 4 κατασκευάζεται με υλικά χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

● Ελάχιστο 48% ανακυκλωμένο πλαστικό

● Μπαταρία με 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο

● FSC™ πιστοποιημένη χάρτινη συσκευασία

● Άβαφα πλαστικά και σχεδιασμός φιλικός στην ανακύκλωση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

● MagSpeed Scroll Wheel: κύλιση έως 1.000 γραμμές/δευτερόλεπτο

● Αισθητήρας 8.000 DPI: υψηλή ακρίβεια ακόμα και σε γυαλί

● Αθόρυβα κλικ: 90% λιγότερος θόρυβος σε σχέση με MX Master 3

● USB-C Φόρτιση: 1 λεπτό φόρτισης για 3 ώρες χρήσης, έως 70 ημέρες με πλήρη φόρτιση (δεν περιλαμβάνεται καλώδιο)

● Multi-Device Pairing: έως 3 συσκευές – εναλλαγή με Easy-Switch ή Actions Ring. Μεταφορά αρχείων μέσω Logi Options+

Διαθεσιμότητα & Τιμή

Το MX Master 4 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε Graphite και Pale Grey και το MX Master 4 for mac σε Space Black και White Silver. Στην Ελλάδα, η τιμή θα είναι €139 και θα είναι διαθέσιμο σε retailers οπως Public, Plaisio, Kotsovolos).

Περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμή ενός μήνα Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro).

Το MX Master 4 δεν είναι απλώς η επόμενη γενιά ενός best seller. Είναι η απόδειξη ότι η Logitech εξακολουθεί να επενδύει στον τομέα που την ανέδειξε: Το ποντίκι. Με νέες τεχνολογίες, έμφαση στη βιωσιμότητα και δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να γίνει το πιο σημαντικό εργαλείο για επαγγελματίες και δημιουργούς. Και για την Logitech, η επιστροφή σε ένα προϊόν - ορόσημο αποκτά σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα: Μια tech - καθημερινότητα ξεκινά και πάλι από το ποντίκι.

Η Logitech σχεδιάζει λύσεις υλικού και λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και να φέρνουν κοντά τους ανθρώπους κατά την εργασία, τη δημιουργία, το gaming και το streaming. Η Logitech International, η οποία ιδρύθηκε το 1981 και εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, είναι μια ελβετική δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο SIX Swiss Exchange (LOGN) και στο Nasdaq Global Select Market (LOGI). Βρείτε τη Logitech και περισσότερα από τα επιχειρηματικά της προϊόντα και τις επιχειρηματικές λύσεις στα: www.logitech.com/business, company blog, Logitech Business και @LogitechBiz.