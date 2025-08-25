Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μελετά το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-μελών, με αφορμή την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Δύο πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι στην Ουάσινγκτον υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι ο DSA περιορίζει την ελευθερία έκφρασης Αμερικανών πολιτών και επιβαρύνει οικονομικά τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Μια τέτοια απόφαση, σημειώνουν, θα συνιστούσε «πρωτοφανή ενέργεια» που θα άνοιγε νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με την Ευρώπη.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν λάβει ακόμη τελική απόφαση, ωστόσο οι κυρώσεις εκτιμάται ότι θα λάβουν τη μορφή περιορισμών στις θεωρήσεις εισόδου. Δεν έχει γίνει σαφές ποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ ή κρατών-μελών ενδέχεται να στοχοποιηθούν, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζήτημα συζητείται σε κυβερνητικές συσκέψεις ήδη από την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που επικαλείται το Reuters, αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες στην Ευρώπη να ξεκινήσουν εκστρατεία πίεσης με στόχο την τροποποίηση ή ακόμη και την κατάργηση του DSA.

Ο DSA στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος, υποχρεώνοντας τις μεγάλες πλατφόρμες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου, όπως λόγος μίσους και υλικό παιδικής κακοποίησης.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι ο νόμος επιβάλλει «αδικαιολόγητους» περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, ενισχύοντας λογοκριτικά μέτρα στο όνομα της καταπολέμησης του μίσους, της παραπληροφόρησης και της δυσφήμισης.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ρεπορτάζ, περιορίστηκε όμως να δηλώσει μέσω email: «Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αυξανόμενη λογοκρισία στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων. Ωστόσο, εκπρόσωπός της έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «εντελώς αβάσιμους» τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί λογοκρισίας, τονίζοντας: «Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Βρίσκεται στον πυρήνα του DSA. Ο νόμος θέτει κανόνες για τους διαδικτυακούς διαμεσολαβητές, ώστε να αντιμετωπίζουν το παράνομο περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και την ενημέρωση στο διαδίκτυο».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κατηγορήσει τις ευρωπαϊκές αρχές ότι περιορίζουν δεξιές φωνές σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο ο γερουσιαστής Τζ. Ν. Βανς κατηγόρησε δημόσια τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι λογοκρίνουν κόμματα όπως το γερμανικό AfD, υπονομεύοντας τη δημοκρατία.

Αντίστοιχες αντιδράσεις έχουν εκφράσει και αμερικανικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, με τη Meta Platforms – μητρική του Facebook και του Instagram – να υποστηρίζει ότι ο DSA ισοδυναμεί με λογοκρισία των πλατφορμών της.