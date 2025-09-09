Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPΑ) πρότεινε την Τρίτη νέα μέτρα με στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής των υποδομών που απαιτούνται για την ταχεία ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για Tεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία θα επιτρέψουν στις εταιρείες να ξεκινήσουν την κατασκευή πριν από την απόκτηση αδειών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η πρόταση έρχεται έξι μήνες μετά την ανακοίνωση από την EPA μιας πρωτοβουλίας με την ονομασία «Powering the Great American Comeback» η οποία έδωσε προτεραιότητα στην εστίαση της υπηρεσίας στην ταχεία κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της ραγ

«Εδώ και χρόνια, η αδειοδότηση βάσει του νόμου Clean Air Act αποτελεί εμπόδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη», δήλωσε ο διοικητής της EPA, Λι Ζέλντιν. «Συνεχίζουμε να διορθώνουμε αυτό το προβληματικό σύστημα».

Η πρόταση της EPA θα επαναπροσδιορίσει τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων παραγωγής και άλλων υποδομών, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να ξεκινήσουν ορισμένες κατασκευές που δεν σχετίζονται με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων πριν από την απόκτηση των αδειών κατασκευής βάσει του νόμου Clean Air Act.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί στο να κερδίσει τον αγώνα για την ταχεία ανάπτυξη και επέκταση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρη τη χώρα και έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά εκτελεστικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού για την επέκτασή της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν εμπλακεί σε έναν τεχνολογικό αγώνα για την εξασφάλιση οικονομικού και στρατιωτικού πλεονεκτήματος. Η τεράστια ποσότητα δεδομένων που επεξεργάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί ταχεία αύξηση του ενεργειακού εφοδιασμού, γεγονός που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα σε πολλές πολιτείες

Το πρόγραμμα New Source Review του νόμου Clean Air Act δεν επιτρέπει την κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων πριν από την απόκτηση αδειών για την ατμόσφαιρα.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η EPA έχει ξεκινήσει αυτό που αποκαλεί τις μεγαλύτερες ενέργειες απορρύθμισης στην πολυετή ιστορία της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης για την κατάργηση της επιστημονικής και νομικής βάσης για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες, σύμφωνα με την πλειονότητα των επιστημόνων και των περιβαλλοντολόγων, οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.