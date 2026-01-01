Η Κίνα ωθεί τη Nvidia να αυξήσει την παραγωγή τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Nvidia προσπαθεί εσπευσμένα να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση για τα προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H200 από κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες και, σύμφωνα με πηγές, έχει απευθυνθεί στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή.

Όπως αναφέρουν δύο από τις πηγές, κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν υποβάλει παραγγελίες για πάνω από 2 εκατομμύρια τσιπ H200 για το 2026, την ώρα που η Nvidia διαθέτει σήμερα απόθεμα μόλις 700.000 μονάδων.



Το ακριβές μέγεθος της πρόσθετης παραγγελίας προς την TSMC παραμένει ασαφές, ωστόσο τρίτη πηγή ανέφερε ότι η Nvidia έχει ζητήσει να ξεκινήσει η παραγωγή επιπλέον τσιπ, με τις εργασίες να αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιξη της παγκόσμιας αγοράς τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η Nvidia καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ισχυρή ζήτηση από την Κίνα και τους περιορισμούς στην προσφορά σε άλλες αγορές.



Παράλληλα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την εταιρεία, καθώς το Πεκίνο δεν έχει ακόμη εγκρίνει επισήμως τις εισαγωγές των H200, παρότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ επέτρεψε πρόσφατα τις εξαγωγές τους προς την Κίνα.

Οι συνομιλίες Nvidia–TSMC και οι λεπτομέρειες της κινεζικής ζήτησης δεν είχαν αναφερθεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Nvidia έχει καθορίσει τις εκδόσεις των H200 που θα διαθέσει στην κινεζική αγορά, με τιμή περίπου 27.000 δολάρια ανά τσιπ.



Εκπρόσωπος της Nvidia δήλωσε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται συνεχώς την εφοδιαστική της αλυσίδα και τόνισε ότι οι αδειοδοτημένες πωλήσεις στην Κίνα δεν θα επηρεάσουν την τροφοδοσία των πελατών στις ΗΠΑ.

Η πιθανή αυτή παραγγελία θα σηματοδοτούσε σημαντική επέκταση της παραγωγής των H200, σε μια περίοδο που η Nvidia δίνει έμφαση στα νεότερα τσιπ Blackwell και στη μελλοντική σειρά Rubin. Το H200, που ανήκει στην αρχιτεκτονική Hopper, κατασκευάζεται με τη διαδικασία των 4 νανομέτρων της TSMC.

Η κύρια ώθηση της ζήτησης προέρχεται από μεγάλους κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους, οι οποίοι θεωρούν το H200 σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα τσιπ που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους. Παρά τη ρυθμιστική αβεβαιότητα, δεν υπάρχουν προς το παρόν κινεζικά ισοδύναμα του H200, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον της αγοράς.





