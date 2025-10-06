Ο νέος νόμος SB 53, που υπέγραψε αυτή την εβδομάδα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, αποδεικνύει ότι η πολιτειακή ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν χρειάζεται να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καινοτομία.

Αυτό υποστηρίζει ο Άνταμ Μπίλεν, αντιπρόεδρος δημόσιας πολιτικής του οργανισμού Encode AI, σε συνέντευξή του στο TechCrunch.

«Η πραγματικότητα είναι πως οι νομοθέτες γνωρίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, και έχουν την εμπειρία να περάσουν νομοθεσίες που ταυτόχρονα προστατεύουν την καινοτομία — που με ενδιαφέρει — και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων», δήλωσε.

Ο SB 53 είναι ο πρώτος νόμος του είδους του στις ΗΠΑ που απαιτεί από τα μεγάλα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης να είναι διαφανή σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζουν — ειδικά ως προς την πρόληψη «καταστροφικών κινδύνων», όπως η χρήση μοντέλων για κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ή τη δημιουργία βιολογικών όπλων.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν αυτά τα πρωτόκολλα, με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτείας να αναλαμβάνει την εποπτεία και την εφαρμογή του.

«Οι εταιρείες ήδη κάνουν πολλά από όσα ζητάμε με αυτό το νομοσχέδιο», εξήγησε ο Μπίλεν. «Πραγματοποιούν τεστ ασφαλείας στα μοντέλα τους, δημοσιεύουν “model cards”. Υπάρχουν βέβαια εταιρείες που αρχίζουν να παραμελούν κάποιους τομείς — και γι’ αυτό οι νόμοι σαν τον SB 53 είναι σημαντικοί».

Ο Μπίλεν επεσήμανε επίσης ότι ορισμένες εταιρείες χαλαρώνουν τα πρότυπα ασφάλειας όταν βρίσκονται υπό ανταγωνιστική πίεση.

Η OpenAI, για παράδειγμα, έχει δηλώσει δημόσια ότι μπορεί να «προσαρμόσει» τις απαιτήσεις ασφάλειας εάν ένας αντίπαλος κυκλοφορήσει ένα υψηλού κινδύνου σύστημα χωρίς αντίστοιχα μέτρα προστασίας.

Ο Μπίλεν υποστηρίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να διασφαλίσει τις υπάρχουσες δεσμεύσεις των εταιρειών, αποτρέποντάς τες από το να κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια λόγω ανταγωνισμού ή οικονομικών πιέσεων.

Αν και η δημόσια αντίδραση στον SB 53 ήταν πιο περιορισμένη σε σχέση με τον SB 1047 που είχε απορριφθεί πέρυσι, η κυρίαρχη άποψη στη Silicon Valley και μεταξύ πολλών εταιρειών AI παραμένει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο και ότι θα καθυστερήσει τις ΗΠΑ στον «αγώνα» με την Κίνα.