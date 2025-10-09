Η Ινδία εγκαινίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές απευθείας μέσω συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη, με το ChatGPT της OpenAI να ηγείται της υλοποίησης και τις Gemini της Google και Claude της Anthropic να ακολουθούν σύντομα. Η χώρα αναδεικνύεται έτσι σε επόμενο μεγάλο πεδίο δραστηριοποίησης για τις παγκόσμιες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, η Εθνική Εταιρεία Πληρωμών της Ινδίας (NPCI) - ο ομοσπονδιακός φορέας πίσω από το ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα Unified Payments Interface (UPI) - ανακοίνωσε συνεργασία με την OpenAI και τη fintech εταιρεία Razorpay για να επιτρέψει στους καταναλωτές να αγοράζουν και να πληρώνουν απευθείας μέσω ChatGPT. Η Razorpay επιβεβαίωσε στο TechCrunch ότι το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη πανεθνικά και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες τους επόμενους μήνες.

Η εμπειρία βασίζεται στα νέα πρωτόκολλα UPI Reserve Pay - που επιτρέπει στους χρήστες να δεσμεύουν ποσά για μελλοντικές πληρωμές - και UPI Circle, που αναλαμβάνει την αυθεντικοποίηση εντός της συνομιλίας, χωρίς ανάγκη μετάβασης σε εξωτερικές εφαρμογές. Η Razorpay ανέπτυξε τη διασύνδεση των εμπόρων, επιτρέποντας συναλλαγές μέσω chatbot.

Οι πρώτοι εμπορικοί συνεργάτες είναι η BigBasket (ηλεκτρονικό παντοπωλείο του ομίλου Tata) και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vi, ενώ τις τραπεζικές συναλλαγές υποστηρίζουν η Axis Bank και η Airtel Payments Bank. Ο Μαθούρ της Razorpay δήλωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί πιλοτική δοκιμή με τις Gemini και Claude, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν για τους καταναλωτές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δε θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πληρωμών· οι χρήστες θα εγκρίνουν τα ποσά μέσω πιστοποίησης δύο παραγόντων. Σύμφωνα με τον Ρίτζου Ντάτα, συνιδρυτή της Cashfree Payments, η νέα αυτή προσέγγιση των “πρακτόρων πληρωμών” έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι αγοραστικοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης καθιερώνονται σταδιακά στην καθημερινότητα των χρηστών.