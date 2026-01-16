Η Google ζητά από Αμερικανό δικαστή να αναβάλει την εντολή που την υποχρεώνει να κοινοποιήσει δεδομένα

Η Google της Alphabet ζήτησε την Παρασκευή από δικαστή να αναβάλει την υποχρέωση της εταιρείας να μοιραστεί δεδομένα με ανταγωνιστές, όσο αμφισβητεί δικαστικά απόφαση σύμφωνα με την οποία κατέχει παράνομο μονοπώλιο στην διαδικτυακή αναζήτηση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ Άμιτ Μέτα στην Ουάσινγκτον έκρινε το 2024 ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε παράνομες πρακτικές για να διατηρήσει την κυριαρχία της στην online αναζήτηση. Η Google θα ζητήσει από ομοσπονδιακό εφετείο να ανατρέψει την απόφαση αυτή, όπως ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε την Παρασκευή.

Η Google υποστήριξε επίσης ότι ο Μέτα προχώρησε υπερβολικά στην προσπάθειά του να «εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού», διατάσσοντας την εταιρεία να κοινοποιήσει τα δεδομένα της σε ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT.

Η εταιρεία ανέφερε ότι, αν συμμορφωθεί, διατρέχει τον κίνδυνο να αποκαλύψει εμπορικά μυστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησής τους σε περίπτωση που δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας από τον δικαστή Μέτα να «παγώσει» αυτό το σκέλος της απόφασής του.

Η Google δεν ζήτησε αναβολή άλλων απαιτήσεων, όπως τον περιορισμό σε διάρκεια ενός έτους των συμβολαίων που της επιτρέπουν να προεγκαθιστά εφαρμογές — συμπεριλαμβανομένου του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Gemini — σε συσκευές.

«Παρότι η Google πιστεύει ότι αυτά τα διορθωτικά μέτρα είναι αδικαιολόγητα και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν επιβληθεί, είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα, εκτός από το να παραδώσει τα δεδομένα της ή να παρέχει συγκεντρωτικά αποτελέσματα και διαφημίσεις, όσο εκκρεμεί η έφεσή της», ανέφερε η εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε πως κατέχει πολλαπλά παράνομα μονοπώλια, η Google έχει μέχρι στιγμής εξέλθει σε μεγάλο βαθμό αλώβητη από τη μακρόχρονη αντιπαράθεσή της με τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο συνασπισμός πολιτειών που άσκησαν την αγωγή έχουν προθεσμία έως τις 3 Φεβρουαρίου για να αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του Μέτα, με την οποία απορρίφθηκαν αυστηρότερα διορθωτικά μέτρα.

Οι αρχές ανταγωνισμού είχαν ζητήσει να υποχρεωθεί η Google να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome και να σταματήσει πληρωμές δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Apple και άλλες εταιρείες, ώστε η Google να ορίζεται ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε νέες συσκευές.