Η Google κυκλοφορεί το Nano Banana Pro, το τελευταίο της μοντέλο δημιουργίας εικόνων

Η Google αναβαθμίζει το μοντέλο δημιουργίας εικόνων με νέες δυνατότητες επεξεργασίας, υψηλότερες αναλύσεις, ακριβέστερη απόδοση κειμένου και δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, το νέο μοντέλο, που ονομάζεται Nano Banana Pro, βασίζεται στο τελευταίο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της Google, το Gemini 3, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το Nano Banana Pro βελτιώνει τον προκάτοχό του, το Nano Banana, με τη δυνατότητα να δημιουργεί πιο λεπτομερείς εικόνες και ακριβές κείμενο, καθώς και να παράγει κείμενο σε διαφορετικά στυλ, γραμματοσειρές και γλώσσες.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να του ζητήσετε για παράδειγμα να αναζητήσει μια συνταγή και να δημιουργήσει κάρτες flash.

Η Google αναφέρει ότι το Nano Banana Pro έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επαγγελματίες μεγαλύτερο έλεγχο των εικόνων και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν παράγοντες όπως τις γωνίες λήψης, τον φωτισμό της σκηνής, το βάθος πεδίου, την εστίαση και τη βαθμολόγηση χρωμάτων. Σε σύγκριση με την ανάλυση 1024 x 1024px του Nano Banana, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες 2K ή 4K με το Nano Banana Pro.

Η εταιρεία σημείωσε ότι, ενώ το Nano Banana Pro μπορεί να δημιουργήσει εικόνες υψηλότερης ποιότητας, είναι πιο αργό και πιο ακριβό από το αρχικό μοντέλο, το οποίο κοστίζει 0,039 δολάρια ανά εικόνα 1024px. Συγκριτικά, το νέο μοντέλο κοστίζει 0,139 δολάρια για κάθε εικόνα 1080p ή 2K και 0,24 δολάρια για κάθε εικόνα 4K.

Το νέο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιήσει έξι φωτογραφίες υψηλής πιστότητας ή να συνδυάσει έως και 14 αντικείμενα μέσα σε μια εικόνα. Μπορεί επίσης να διατηρήσει τη συνοχή και την ομοιότητα έως και πέντε ατόμων. Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει μια δοκιμαστική εφαρμογή για μερικές από αυτές τις δυνατότητες.

Το Nano Banana Pro κυκλοφορεί σε πολλά από τα υπάρχοντα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της Google. Η εφαρμογή Gemini θα χρησιμοποιεί πλέον το νέο μοντέλο για τη δημιουργία εικόνων από προεπιλογή, αν και οι χρήστες με δωρεάν συνδρομή θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μοντέλο για τη δημιουργία περιορισμένου αριθμού εικόνων, μετά την οποία θα επιστρέφουν στο αρχικό μοντέλο Nano Banana.