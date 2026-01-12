Google: Καταργεί τις Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για ορισμένα ιατρικά ερωτήματα

Μετά από έρευνα της Guardian, η οποία διαπίστωσε ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Google παρείχαν παραπλανητικές πληροφορίες σε απαντήσεις σχετικές με την υγεία, η εταιρεία φαίνεται πως αφαίρεσε τις συγκεκριμένες επισκοπήσεις για ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα.

Η Guardian ανέφερε αρχικά ότι όταν οι χρήστες ρωτούσαν «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις αίματος ήπατος», τους εμφανίζονταν αριθμοί που δεν λάμβαναν υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, η εθνικότητα ή η ηλικία, με αποτέλεσμα κάποιοι να θεωρούν λανθασμένα ότι τα αποτελέσματά τους ήταν φυσιολογικά.

Πλέον, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Overviews) έχουν αφαιρεθεί από τα αποτελέσματα για ερωτήματα όπως «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις αίματος ήπατος» και «ποιο είναι το φυσιολογικό εύρος για τις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας».

Ωστόσο, παραλλαγές των ίδιων ερωτημάτων, όπως «εύρος αναφοράς LFT» ή «εύρος αναφοράς της εξέτασης LFT», εξακολουθούσαν να οδηγούν σε περιλήψεις που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όταν δοκιμάστηκαν τα συγκεκριμένα ερωτήματα - αρκετές ώρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου της Guardian - δεν εμφανίστηκαν Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και η Google εξακολουθούσε να προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής της ίδιας ερώτησης σε λειτουργία AI. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, το πρώτο αποτέλεσμα ήταν το ίδιο το άρθρο της Guardian για την αφαίρεση.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε στην Guardian ότι η εταιρεία δεν «σχολιάζει μεμονωμένες αφαιρέσεις εντός της Αναζήτησης», αλλά εργάζεται για να «πραγματοποιήσει ευρείες βελτιώσεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι εσωτερική ομάδα κλινικών ιατρών εξέτασε τα ερωτήματα που επισήμανε η εφημερίδα και διαπίστωσε ότι «σε πολλές περιπτώσεις, οι πληροφορίες δεν ήταν ανακριβείς και υποστηρίζονταν από ιστότοπους υψηλής ποιότητας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η εταιρεία ανακοίνωσε νέες λειτουργίες με στόχο τη βελτίωση της Αναζήτησης για θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων επισκοπήσεων και μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που εστιάζουν στον ιατρικό τομέα.

Η Vanessa Hebditch, διευθύντρια επικοινωνίας και πολιτικής στο British Liver Trust, δήλωσε στην Guardian ότι η αφαίρεση είναι «εξαιρετικά θετική εξέλιξη», ωστόσο προειδοποίησε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι ότι πρόκειται για αποσπασματική παρέμβαση σε ένα μόνο αποτέλεσμα αναζήτησης. Η Google μπορεί απλώς να απενεργοποιεί τις Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης κατά περίπτωση, χωρίς να αντιμετωπίζει το ευρύτερο ζήτημα των επισκοπήσεων υγείας που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη».