Η Google και η PayPal συνεργάζονται στον τομέα του Agentic commerce

Η PayPal ανακοίνωσε την Πέμπτη μια νέα πολυετή συνεργασία με την Google, στο πλαίσιο της οποίας ο «κολοσσός» των ηλεκτρονικών πληρωμών θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία AI της Google για να δημιουργήσει νέες εμπειρίες αγορών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι λύσεις της PayPal, εν τω μεταξύ, θα ενσωματωθούν σε όλα τα προϊόντα της Google, ενώ η PayPal θα συνεργαστεί με την Google Cloud για τη φιλοξενία και τη βελτίωση της τεχνολογικής της υποδομής.

Σύμφωνα με το Techcrunch, οι δύο εταιρείες δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το επικείμενο project, αλλά δήλωσαν ότι η Google θα συνεισφέρει την τεχνολογία και την εμπειρία της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η PayPal θα αξιοποιήσει την παγκόσμια υποδομή πληρωμών που διαθέτει.

Επιπλέον, και οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν με άλλα εταιρικά σχήματα, για να προωθήσουν την υιοθέτηση του νέου πρωτοκόλλου Agentic Commerce της Google, το οποίο ανακοινώθηκε την Πέμπτη. Αυτό το ανοιχτό πρωτόκολλο έχει ως στόχο να επιτρέπει αγορές που πραγματοποιούνται από AI agents και έχει ήδη υποστηριχθεί από περισσότερους από 60 εμπόρους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η PayPal θα καταχωριστεί ως βασικός πάροχος πληρωμών για πληρωμές με κάρτα σε τομείς όπως το Google Cloud, το Google Ads και το Google Play. Άλλα προϊόντα που ενσωματώνει η Google περιλαμβάνουν το checkout με την επωνυμία PayPal, την υπηρεσία πληρωμών Hyperwallet και την υπηρεσία PayPal Payouts.

Τι είναι το Agentic commerce;

Το Agentic commerce είναι ένας νέος τύπος online αγορών που χρησιμοποιεί προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, γνωστά ως πράκτορες, για να ενεργούν αυτόνομα εκ μέρους των χρηστών. Αυτοί οι πράκτορες μπορούν να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν αυτόνομα τις επιλογές και, με την άδεια του χρήστη, να ολοκληρώνουν τις αγορές και να χειρίζονται τη μεταπώληση, όπως την παρακολούθηση των παραγγελιών και την επεξεργασία των επιστροφών.