Η Google ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ενσωματώσει το Gemini στο Chrome για όλους τους χρήστες Mac και Windows στις ΗΠΑ, αφού προηγουμένως η δυνατότητα ήταν περιορισμένη μόνο σε συνδρομητές Google AI Pro και Google AI Ultra.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι στο μέλλον θα φέρει στο Chrome agentic δυνατότητες, προσθέτοντας τη λειτουργία AI Mode στη γραμμή διευθύνσεων, λανσάροντας νέα χαρακτηριστικά Gemini, χρησιμοποιώντας AI για την καταπολέμηση απατών που δημιουργούνται από AI, αυτόματες επαναρυθμίσεις κωδικών και άλλα, σύμφωνα με το TechCrunch.

Οι χρήστες στις ΗΠΑ που έχουν ρυθμίσει τη γλώσσα στα Αγγλικά μπορούν πλέον να ζητήσουν από το Gemini να διευκρινίσει σύνθετες πληροφορίες σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Gemini στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Chrome.

Το Gemini μπορεί πλέον να λειτουργεί σε πολλαπλές καρτέλες, επιτρέποντας στους χρήστες να συγκρίνουν και να συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι με πτήσεις και ξενοδοχεία σε διαφορετικές καρτέλες ή να συγκρίνετε διάφορα μοντέλα στρωμάτων που κοιτάζετε.

Ακόμη, σύντομα, το Gemini θα μπορεί να ανακτά πληροφορίες από προηγούμενες ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, χωρίς να ψάχνετε στο ιστορικό. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να ρωτήσετε: «Σε ποιο site είδα το γραφείο καρυδιάς την προηγούμενη εβδομάδα;»

Επιπλέον, η Google ενσωματώνει το Gemini σε άλλες εφαρμογές της Google, όπως Calendar, YouTube και Maps, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προγραμματίζουν συναντήσεις, να βλέπουν τοποθεσίες, χωρίς να αφήνουν τη σελίδα που βρίσκονται. Το Gemini θα μπορεί επίσης να διευθετεί tasks της καθημερινότητας, όπως κράτηση στο κομμωτήριο ή εβδομαδιαία ψώνια, προσθέτοντας τα αντικείμενα στο καλάθι και αφήνοντας τον τελικό έλεγχο στον χρήστη.

Η λειτουργία AI Mode θα ενσωματωθεί απευθείας στη γραμμή διευθύνσεων του Chrome, επιτρέποντας πολύπλοκες αναζητήσεις με δυνατότητα ερωτήσεων. Επίσης, το Chrome θα μπορεί να ανιχνεύει και να προστατεύει από απάτες, όπως ψευδείς ειδοποιήσεις ιών, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Gemini Nano.