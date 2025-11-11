Η Google ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά τη σταδιακή διάθεση του Gemini στο Google TV Streamer, αντικαθιστώντας τον Google Assistant.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η εταιρεία αναφέρει ότι η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη φωνή τους με πιο φυσικό τρόπο για να βρίσκουν περιεχόμενο — και όχι μόνο.

Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν πλέον να ρωτήσουν κάτι όπως: «Μου αρέσουν τα δράματα αλλά στη σύζυγό μου οι κωμωδίες. Ποια ταινία μπορούμε να δούμε μαζί;» για να λάβουν προτάσεις ταινιών.

Ή, αν θέλουν να θυμηθούν τι συνέβη στο τέλος μιας σειράς, μπορούν να πουν: «Τι έγινε στο τέλος του Outlander την περασμένη σεζόν;»

Σε άλλη περίπτωση, η Google αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν ακόμη να ρωτήσουν: «Ποιο είναι το νέο ιατρικό δράμα για το οποίο μιλούν όλοι;»

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το Gemini για TV ξεπερνά τα όρια της ψυχαγωγίας, καθώς οι χρήστες μπορούν να του υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο είδος ερώτησης — όπως ακριβώς και στο κινητό τους.

Επίσης, σύμφωνα με τη Google, το Gemini μπορεί να καθοδηγήσει τους χρήστες βήμα-βήμα σε έργα DIY ή συνταγές, μέσω βίντεο στο YouTube.

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Gemini στο Google TV Streamer, αρκεί να πατήσει το κουμπί του μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο.

Η Google αναφέρει ότι η ενημέρωση θα διατεθεί «τις επόμενες εβδομάδες» για χρήστες 18 ετών και άνω.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, όταν η εταιρεία είχε παρουσιάσει το Gemini για Google TV σε επιλεγμένες συσκευές TCL, με την υπόσχεση ότι αργότερα μέσα στο έτος θα έφτανε και στα μοντέλα 2025 των Hisense U7, U8 και UX, καθώς και στα TCL QM7K, QM8K και X11K.

Εκτός από το Google TV Streamer, το Gemini είναι ήδη διαθέσιμο και στη συσκευή streaming Walmart Onn 4K Pro.