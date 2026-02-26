Η Google «αγκαλιάζει» τη ρομποτική: Η Intrinsic εντάσσεται στον πυρήνα του τεχνολογικού «κολοσσού»

Σε μια στρατηγική κίνηση που υπογραμμίζει την κυριαρχία της «Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης» (Physical AI), η Alphabet ανακοίνωσε την Τετάρτη την πλήρη ενσωμάτωση της Intrinsic στην Google.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της πορείας της Intrinsic ως αυτόνομης εταιρείας του ομίλου Alphabet και την έναρξη μιας νέας εποχής, όπου το λογισμικό ρομποτικής θα συναντήσει την πλήρη ισχύ των μοντέλων Gemini.

Από το «Moonshot» στην παγκόσμια παραγωγή

Η Intrinsic δεν είναι νέα στον χώρο. Ξεκίνησε το 2016 εντός του X (πρώην Google X), του εργαστηρίου «τρελών ιδεών» της Alphabet, και λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα από το 2021.

Υπό την ηγεσία της CEO Wendy Tan White, η εταιρεία προχώρησε σε επιθετικές εξαγορές, όπως η Vicarious και τμήματα της Open Robotics, εδραιώνοντας τη θέση της ως εταιρεία-ηγέτης στο λογισμικό που κάνει τους βιομηχανικούς βραχίονες πιο έξυπνους και προσβάσιμους.

Παρά τις προκλήσεις, όπως η μείωση του προσωπικού κατά 20% στις αρχές του 2023, η Intrinsic παρέμεινε προσηλωμένη στον στόχο της, τη δημιουργία του Flowstate, μιας πλατφόρμας που επιτρέπει σε προγραμματιστές χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις ρομποτικής να δημιουργούν σύνθετες ροές εργασίας, εκδημοκρατίζοντας την αυτοματοποίηση.

Η συμμαχία με τη Foxconn και το μέλλον

Η χρονική στιγμή της συγχώνευσης δεν είναι τυχαία. Στα τέλη του 2025, η Intrinsic παρουσίασε το μοντέλο Vision AI, ενώ ξεκίνησε μια εμβληματική συνεργασία με τον κολοσσό των ηλεκτρονικών Foxconn. Στόχος τους είναι η δημιουργία έξυπνων ρομπότ γενικής χρήσης που θα φέρουν την πλήρη αυτοματοποίηση στα εργοστάσια του μέλλοντος.

Πλέον, με την άμεση πρόσβαση στις υποδομές Cloud της Google και την τεχνογνωσία της Google DeepMind, η Intrinsic φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τα οικονομικά δεδομένα της παραγωγής. Όπως δήλωσε η Tan White, η συνεργασία αυτή θα «ξεκλειδώσει την υπόσχεση της Φυσικής AI» για ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων.

Γιατί η Google ποντάρει στη «Φυσική AI»

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη τάση της βιομηχανίας, καθώς ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο Jensen Huang της Nvidia, υποστηρίζουν ότι το επόμενο μεγάλο βήμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο η παραγωγή κειμένου ή εικόνας, αλλά η ικανότητά της να αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο.

Ενσωματώνοντας την Intrinsic, η Google τοποθετείται στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας βιομηχανικής επανάστασης.