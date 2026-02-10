Η Gather AI αντλεί 40 εκατ. δολάρια με επικεφαλής την εταιρεία του Keith Block

Η Gather AI, μια νεοσύστατη εταιρεία που αναπτύσσει πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για κάμερες αποθηκών και drones, άντλησε 40 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Σειράς Β, με επικεφαλής τη Smith Point Capital, το επενδυτικό σχήμα που ίδρυσε ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Keith Block.

Η συμφωνία ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση της εταιρείας στα 74 εκατ. δολάρια, με τη συμμετοχή και των Bain Capital Ventures, XRC Ventures και Hillman Investments.

Όπως ανέφερε στο TechCrunch ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sankalp Arora, η πρώτη επαφή της ομάδας με τη Smith Point έγινε πριν από έναν χρόνο σε συνέδριο logistics, όπου «χρειάστηκαν μόλις πέντε λεπτά στον Keith και την ομάδα του για να καταλάβουν τι κάνουμε». Η ταχύτητα με την οποία πείστηκαν οι επενδυτές αποδίδεται στην ιδιαιτερότητα της τεχνολογικής προσέγγισης της εταιρείας.

Οι τρεις ιδρυτές γνωρίστηκαν ως διδακτορικοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, όπου εργάστηκαν πάνω στην ανάπτυξη αυτόνομων ελικοπτέρων, τα οποία δοκιμάστηκαν ακόμη και στα εκπαιδευτικά κέντρα του FBI στο Quantico. Το 2017 μετέφεραν την τεχνογνωσία αυτή στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδρύοντας τη Gather AI.

Η πλατφόρμα της αξιοποιεί έτοιμες κάμερες τοποθετημένες σε περονοφόρα ανυψωτικά και άλλο κινούμενο εξοπλισμό, καθώς και drones που κινούνται εντός των αποθηκών, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις λειτουργίες και να ενημερώνει τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης.

Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη της Gather δεν σαρώνει τυχαία τον χώρο. Όπως εξηγεί ο Arora, είναι «περίεργη»: εστιάζει σκόπιμα σε κουτιά, γραμμωτούς κώδικες, κωδικούς παρτίδας, ημερομηνίες λήξης, ενδείξεις φθορών και πληρότητας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίζει ελλείψεις αποθεμάτων, λάθη τοποθέτησης, χαμένα προϊόντα ή επικίνδυνες ροές εργασίας, ακόμη και σε περιβάλλοντα αφιλόξενα για τον άνθρωπο, όπως καταψύκτες και ψυκτικούς θαλάμους.

Σε αντίθεση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η τεχνολογία της Gather βασίζεται σε συνδυασμό κλασικών Μπεϋζιανών τεχνικών (σ.σ. σύνολο στατιστικών μεθόδων και προσεγγίσεω) και νευρωνικών δικτύων, γεγονός που μειώνει τα φαινόμενα «παραισθήσεων» και επιτρέπει πιο αξιόπιστη ερμηνεία οπτικών δεδομένων στον πραγματικό κόσμο.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη «ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη», όπου ρομποτικά συστήματα αλληλεπιδρούν άμεσα με φυσικά περιβάλλοντα.